МВД: проводится проверка по фактам блокировки дорог

Источник материала: Onliner

Вчера вечером после прогулки столичных пенсионеров и применения в отношении них спецсредств протестные акции перекинулись в районы. Выразились они в попытках блокировать дороги. Сегодня в МВД выступили с заявлением: проводится проверка, работа по выявлению нарушителей продолжается.

«12 октября протестующие предприняли попытки заблокировать движение транспорта, — говорится в сообщении МВД. — Для этого они выходили на проезжую часть или выезжали на велосипедах, сооружали баррикады, сжигали автопокрышки. Среди задержанных — и 33-летний велосипедист, который в поддержку протестующих выехал на дорогу, блокируя движение транспорта. На мужчину составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». В министерстве не исключают возможности привлечения его к ответственности за умышленное блокирование транспортных коммуникаций.

По всем аналогичным фактам правоохранительные органы проводят проверки в рамках УПК, заявили в МВД. Дополнили: «ГАИ продолжает устанавливать водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и за это привлекает их к административной ответственности».

Также пресс-служба МВД сообщает о вчерашнем задержании троих парней (в возрасте от 18 до 21 года). «Они блокировали движение транспорта на улицах Логойский тракт и Сурганова, — говорят в милиции. — Один из них, 18-летний студент из Минска, во время протеста был экипирован в профессиональную амуницию. У второго, 21-летнего студента из Витебской области, оперативники нашли два ножа, цепь, газовый баллончик и балаклаву. Выяснилось, что все трое вели переписку в Telegram-чатах по поводу участия в противоправных действиях. В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».











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