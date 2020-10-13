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Фура из солнечных батарей. Компания Scania рассказала об идее, над которой работает

13.10.2020 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шведы очень любят экологию и альтернативные источники энергии. В транспортную сферу их тоже активно внедряют. В компании Scania рассказали, что активно работает над трейлером, который будет облицован солнечными батареями.

Зачем солнечные батареи полуприцепу? Для того чтобы вырабатывать электроэнергию для тягача с гибридным приводом.

Последние предполагается расположить не только на крыше, но и на его бортах — в итоге их общая площадь составит 140 м кв. Предварительные расчеты показывают, что 18-метровый «солнечный» автопоезд в составе тягача с гибридной силовой установкой при эксплуатации по дорогам Швеции (с весны до осени) сможет экономить от 5 до 10% топлива. А в южных странах эффективность будет еще выше.

Фура из солнечных батарей. Компания Scania рассказала об идее, над которой работает

Разработка необычного полуприцепа финансируется шведским государственным агентством по инновационным разработками Vinnova при поддержке производителя солнечных батарей Midsummer, а также Университета Упсалы, занимающегося исследованиями солнечных элементов. Участвует в финансировании и энергетическая компания Dalakraft.

Фура из солнечных батарей. Компания Scania рассказала об идее, над которой работает

Но пока это все теория. О потенциальной стоимости такого трейлера ничего не сообщается, как и о сроках появления на свет реального образца.

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Шведы очень любят экологию и альтернативные источники энергии. В транспортную сферу их тоже активно внедряют. В компании Scania рассказали, что активно работает над...
 
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