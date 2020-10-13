Фура из солнечных батарей. Компания Scania рассказала об идее, над которой работает

Источник материала: Onliner Шведы очень любят экологию и альтернативные источники энергии. В транспортную сферу их тоже активно внедряют. В компании Scania рассказали, что активно работает над трейлером, который будет облицован солнечными батареями.

Зачем солнечные батареи полуприцепу? Для того чтобы вырабатывать электроэнергию для тягача с гибридным приводом.

Последние предполагается расположить не только на крыше, но и на его бортах — в итоге их общая площадь составит 140 м кв. Предварительные расчеты показывают, что 18-метровый «солнечный» автопоезд в составе тягача с гибридной силовой установкой при эксплуатации по дорогам Швеции (с весны до осени) сможет экономить от 5 до 10% топлива. А в южных странах эффективность будет еще выше.





Разработка необычного полуприцепа финансируется шведским государственным агентством по инновационным разработками Vinnova при поддержке производителя солнечных батарей Midsummer, а также Университета Упсалы, занимающегося исследованиями солнечных элементов. Участвует в финансировании и энергетическая компания Dalakraft.





Но пока это все теория. О потенциальной стоимости такого трейлера ничего не сообщается, как и о сроках появления на свет реального образца.