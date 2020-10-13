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iPhone 12 Pro появился на изображении за пару часов до премьеры

13.10.2020 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Техноблогер Эван Бласс за несколько часов до старта презентации iPhone 12 опубликовал рендеры новых устройств. Если информация блогера окажется верной, свежая линейка iPhone получит недоступные ранее цвета.

Модель iPhone 12 представлена на рендерах в черном, салатовом, красном, белом и новом синем цвете:

Флагманы Pro и Pro Max лишатся зеленого цвета, дебютировавшего в прошлогоднем iPhone 11 Pro. Вместо него к традиционным белому, черному и золотому прибавится синий оттенок. Также на рендерах Pro-моделей виден LiDAR-сканер под одним из фотосенсоров. Он будет нужен для улучшенной работы приложений с дополненной реальностью.

Презентация Apple начнется сегодня в 20:00 по минскому времени.

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Техноблогер Эван Бласс за несколько часов до старта презентации iPhone 12 опубликовал рендеры новых устройств. Если информация блогера окажется верной, свежая...
 
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