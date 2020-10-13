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iPhone 12 Pro появился на изображении за пару часов до премьеры
Источник материала: Onliner
Техноблогер Эван Бласс за несколько часов до старта презентации iPhone 12 опубликовал рендеры новых устройств. Если информация блогера окажется верной, свежая линейка iPhone получит недоступные ранее цвета.
Модель iPhone 12 представлена на рендерах в черном, салатовом, красном, белом и новом синем цвете:
Флагманы Pro и Pro Max лишатся зеленого цвета, дебютировавшего в прошлогоднем
Презентация Apple начнется сегодня в 20:00 по минскому времени.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Техноблогер Эван Бласс за несколько часов до старта презентации iPhone 12 опубликовал рендеры новых устройств. Если информация блогера окажется верной, свежая...
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