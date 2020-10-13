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МВФ предрекает Беларуси кризис

13.10.2020 17:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международный валютный фонд опубликовал доклад October 2020 World Economic Outlook, в котором рассказал о том, что будет с мировой экономикой, а также проанализировал ситуацию в разных странах. Беларуси эксперты МВФ предрекают экономическое падение.

По информации экспертов, ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 3%, восстановление в 2021 году будет скромным  (2,2%), что является одним из самых низких показателей в Европе. Однако далее экономику ждет еще большее замедление - до 1,3% в 2025 году. 

Согласно прогнозу October 2020 World Economic Outlook, опубликованном во вторник,  Беларусь также ожидает рост инфляции.

Сообщается, что инфляция в Беларуси в 2020-2021 году составит 5,1%, уровень безработицы вырастет с 0,3% в 2019 году до 1,4% в 2020-м и 1,1% — в 2021-м. При этом прогноз составлен без учета последствий, которые нанесет стране политический кризис - выборы и последующие за ними протесты экономисты при составлении прогноза на учитывали.

Между тем, белорусские экономисты уверены, что именно политический кризис может привести страну к экономической депрессии.

 
 
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Международный валютный фонд опубликовал доклад October 2020 World Economic Outlook, в котором рассказал о том, что будет с мировой экономикой, а также проанализировал ситуацию в...
 
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