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Дзермант предсказывает, что Лукашенко захочет стать Назарбаевым
Источник материала: Партизан
Через несколько лет на посту президента Беларуси будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил провластный политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант (влева) и Алексей Шпаковский справа начинали карьеру в белорусской оппозиции
После отставки с президентского поста Александр Лукашенко может возглавить Совет безопасности республики или стать "почетным президентом", считает политолог. Впрочем, считает эксперт, говорить о новой должности пока рано.
Для начала политический режим в Беларуси должен претерпеть трансформацию. Понадобится много времени, чтобы решить, какой будет роль Лукашенко в новой конфигурации власти, указал эксперт.
По его мнению, процесс переформатирования политического режима уже запущен. Но быстрых результатов ждать не стоит: первые итоги будут видны не раньше, чем через три года, считает Дзермант. Окончание конституционной реформы и транзита власти политолог прогнозирует в 2025 году.
К этому моменту Лукашенко перестанет быть президентом, но ему нужно время, чтобы подготовить преемника. Но даже после ухода с поста главы государства, нынешний белорусский лидер не потеряет контроль над системой, считает Дзермант.
"Он останется в ней, просто она изменится, приспособится к новым реалиям, появятся новые люди", – сказал политолог в интервью порталу
Дзермант и К все не могут поверить, что сделали ставку не на того коня.
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Через несколько лет на посту президента Беларуси будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил...
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