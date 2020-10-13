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Дзермант предсказывает, что Лукашенко захочет стать Назарбаевым

13.10.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через несколько лет на посту президента Беларуси будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил провластный политолог Алексей Дзермант.


Алексей Дзермант (влева) и Алексей Шпаковский справа начинали карьеру в белорусской оппозиции

После отставки с президентского поста Александр Лукашенко может возглавить Совет безопасности республики или стать "почетным президентом", считает политолог. Впрочем, считает эксперт, говорить о новой должности пока рано.

Для начала политический режим в Беларуси должен претерпеть трансформацию. Понадобится много времени, чтобы решить, какой будет роль Лукашенко в новой конфигурации власти, указал эксперт.

По его мнению, процесс переформатирования политического режима уже запущен. Но быстрых результатов ждать не стоит: первые итоги будут видны не раньше, чем через три года, считает Дзермант. Окончание конституционной реформы и транзита власти политолог прогнозирует в 2025 году.

К этому моменту Лукашенко перестанет быть президентом, но ему нужно время, чтобы подготовить преемника. Но даже после ухода с поста главы государства, нынешний белорусский лидер не потеряет контроль над системой, считает Дзермант.

"Он останется в ней, просто она изменится, приспособится к новым реалиям, появятся новые люди", – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".

Дзермант и К все не могут поверить, что сделали ставку не на того коня. 
 
 
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Через несколько лет на посту президента Беларуси будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил...
 
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