Дзермант предсказывает, что Лукашенко захочет стать Назарбаевым





Алексей Дзермант (влева) и Алексей Шпаковский справа начинали карьеру в белорусской оппозиции





После отставки с президентского поста Александр Лукашенко может возглавить Совет безопасности республики или стать "почетным президентом", считает политолог. Впрочем, считает эксперт, говорить о новой должности пока рано.





Для начала политический режим в Беларуси должен претерпеть трансформацию. Понадобится много времени, чтобы решить, какой будет роль Лукашенко в новой конфигурации власти, указал эксперт.





По его мнению, процесс переформатирования политического режима уже запущен. Но быстрых результатов ждать не стоит: первые итоги будут видны не раньше, чем через три года, считает Дзермант. Окончание конституционной реформы и транзита власти политолог прогнозирует в 2025 году.





К этому моменту Лукашенко перестанет быть президентом, но ему нужно время, чтобы подготовить преемника. Но даже после ухода с поста главы государства, нынешний белорусский лидер не потеряет контроль над системой, считает Дзермант.





"Украина.ру". "Он останется в ней, просто она изменится, приспособится к новым реалиям, появятся новые люди", – сказал политолог в интервью порталу





Дзермант и К все не могут поверить, что сделали ставку не на того коня.