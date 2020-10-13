В Беларуси появился 96-й политзаключённый













Парня задержали в Минске 2 октября сотрудники ГУБОПиК. Дома у него прошёл обыск. 9 октября, как пишет "Весна", Чапюку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках). Он заключён под стражу и помещен в СИЗО №1 г. Минска





"Преследование Андрея Чапюка в связи с его легитимной правозащитной деятельностью расценивается нами как продолжение кампании по запугиванию и давлению на представителей ПЦ “Весна” и всё правозащитное сообщество страны в целом", — говорится в заявлении правозащитников.





Они требуют немедленно освободить из-под стражи Андрея Чапюка и прекратить его уголовное преследование, прекратить давление и преследование белорусских правозащитников, а также неукоснительно выполнять международные обязательства Беларуси по гарантиям осуществления правозащитной деятельности в стране.





Под заявлением подписались правозащитный центр “Весна” (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", простое общество "Инициатива FORB", РОО "Правовая инициатива”, ОО "Белорусская ассоциация журналистов", Центр правовой трансформации Lawtrend, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, инициативная группа "Идентичность и право".