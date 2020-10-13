Российский Центробанк анонсировал создание цифрового рубля

Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, для этого необходимы общественные консультации. В настоящее время в обществе сформирован запрос на «повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий».





Также регулятор отмечает, что многие центробанки по всему миру сейчас разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных они отличаются сразу несколькими параметрами: хранение и учет в специальном кошельке, а не на банковском счету, возможность совершать платежи офлайн без доступа к интернету.





При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять собою уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты





В сентябре Европейский центробанк (ЕЦБ) заявлял о намерении разработать цифровой евро. По задумке регулятора, его можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях и в случае резкого падения спроса на наличные.



