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Российский Центробанк анонсировал создание цифрового рубля

13.10.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центробанк РФ на собственном сайте анонсировал создание цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в России.

Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, для этого необходимы общественные консультации. В настоящее время в обществе сформирован запрос на «повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий».

Также регулятор отмечает, что многие центробанки по всему миру сейчас разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных они отличаются сразу несколькими параметрами: хранение и учет в специальном кошельке, а не на банковском счету, возможность совершать платежи офлайн без доступа к интернету.

При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять собою уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.

В сентябре Европейский центробанк (ЕЦБ) заявлял о намерении разработать цифровой евро. По задумке регулятора, его можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях и в случае резкого падения спроса на наличные.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Центробанк РФ на собственном сайте анонсировал создание цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в России.
 
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