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Координационный Совет призывает беларусов не отвечать насилием на насилие

13.10.2020 17:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Координационный совет призвал белорусские власти к немедленному прекращению эскалации насилия и началу расследования по фактам жестокости против мирных граждан.

«Мы также настаиваем на освобождении всех политзаключенных. Помните, насилие не решает никаких задач и напрямую прокладывает путь к развязыванию гражданской войны в стране. Мы призываем власти садиться за стол переговоров и немедленно приступать к диалогу по поиску путей выхода из острого политического кризиса», - говорится в заявлении КС, принятом в связи с эскалацией насилия со стороны властей на акциях 11 и 12 октября.

«Мы призываем представителей силовых структур: не выполняйте приказы, направленные на избиения и расправы над мирными участниками шествий, не становитесь соучастниками преступлений, которые не имеют срока давности!», - сказано в заявлении.

Координационный совет также призвал беларуский народ проявить терпение и выдержку, довести до конца нашу мирную революцию.

«Мы ни в коем случае не должны поддаваться на провокации и отвечать на жестокость жестокостью. Только массовые шествия, носящие постоянный и мирный характер, способны обеспечить и закрепить нашу победу, победу восставшего народа над тиранией!», - сказано в заявлении.

 
 
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Координационный совет призвал белорусские власти к немедленному прекращению эскалации насилия и началу расследования по фактам жестокости против мирных...
 
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