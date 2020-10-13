«Лучше бы все считали, что в Китае нет интернета». Реакция белорусов на пост Домрачевой

Во вторник утром, более чем через сутки после крайне жесткого задержания брата, Дарья Домрачева опубликовала на своей странице в Facebook пост, где разъяснила, почему именно таким образом реагирует на происходящее в Беларуси. Впрочем, подписчики Героя Беларуси в соцсетях и пользователи форума talks.by неоднозначно восприняли заявление биатлонистки. SPORT.TUT.BY собрал самые любопытные комментарии по теме.
«Даша, как всегда, мудра и дипломатична»
С одной стороны, нашлись те, кто оценил дипломатичность четырехкратной олимпийской чемпионки и поддержал Дарью.
— Требование к человеку высказаться определенным образом — это такое же навязывание несвободы, от которого все пытаются избавиться. Даже если хочешь как-то выразиться, а от тебя при этом кто-то требует это сделать, то включается режим отторжения. Дайте человеку самому решать, что сказать, а не озвучить навязанное ей.
— А чего мы ожидали, что Дарья скажет, что ненавидит ОМОН? У нее своя жизнь, у нас у всех своя, и наши жизни очень отличаются. Она как медийная персона не хочет хейтеров ни с одной, ни с другой стороны.
«Дарья, вы что-нибудь про попытку усидеть на двух стульях слыхали?»
С другой стороны, многие заметили в такой риторике топ-спортсменки попытку сыграть в популизм.
— Уважаемая Дарья! Вы забыли, что вы Герой Беларуси и имеете полное право обратиться открыто лично к Лукашенко. И как минимум попросить расследовать историю брата. Не какие-то власти, органы или ЖЭС. Попросить конкретного человека. Неужели вы готовы перевернуть эту страницу?
— Благодаря Даше полюбила биатлон и всегда за нее болела и переживала. А сейчас не понимаю ее позиции, мне кажется, простые белорусы больше переживают за ее брата, чем она. Разочарована ее позицией и отношением к происходящему в стране. Ожидала другого…