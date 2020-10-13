«Лучше бы все считали, что в Китае нет интернета». Реакция белорусов на пост Домрачевой

Источник материала: Tut.by

Во вторник утром, более чем через сутки после крайне жесткого задержания брата , Дарья Домрачева опубликовала на своей странице в Facebook пост, где разъяснила, почему именно таким образом реагирует на происходящее в Беларуси. Впрочем, подписчики Героя Беларуси в соцсетях и пользователи форума talks.by неоднозначно восприняли заявление биатлонистки. SPORT.TUT.BY собрал самые любопытные комментарии по теме.



Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

«Даша, как всегда, мудра и дипломатична»

С одной стороны, нашлись те, кто оценил дипломатичность четырехкратной олимпийской чемпионки и поддержал Дарью.

Алла_К_talks8

— Даша, как всегда, мудра и дипломатична. Вызывает только восхищение.

Olga_Saverchenko

— Посыл правильный. Людей должны услышать. И не требуйте от человека отказаться от Героя РБ, она это звание заслужила еще тогда, когда нас не отождествляли по символике.

Alexandra Fevra

— Няхай гэта будзе ваш першы крок. Ідзіце наперад, Даша.

Evgeny_Mironov

— Требование к человеку высказаться определенным образом — это такое же навязывание несвободы, от которого все пытаются избавиться. Даже если хочешь как-то выразиться, а от тебя при этом кто-то требует это сделать, то включается режим отторжения. Дайте человеку самому решать, что сказать, а не озвучить навязанное ей.

Овер

— А чего мы ожидали, что Дарья скажет, что ненавидит ОМОН? У нее своя жизнь, у нас у всех своя, и наши жизни очень отличаются. Она как медийная персона не хочет хейтеров ни с одной, ни с другой стороны.

«Дарья, вы что-нибудь про попытку усидеть на двух стульях слыхали?»



Фото: пресс-служба президента

С другой стороны, многие заметили в такой риторике топ-спортсменки попытку сыграть в популизм.

Artem Galitsyn

— Такое себе… отстрелялась Даша, но все мимо, к сожалению.

tudl

— Дарья, вы что-нибудь про попытку усидеть на двух стульях слыхали?

dkn

— Титаническая выдержка от человека, который умеет быстро бегать и метко стрелять.

Dźmitry Hurnievič

— Дар'я, напішыце капслокам каментар, калі вас трымаюць у закладніках.

«Лучше бы все считали, что в Китае совсем нет интернета»



Фото: Reuters

Часть интернет-пользователей (особенно много таких отметились на странице Домрачевой в Facebook) признались, что ждали от Героя Беларуси более четкой позиции, и выразили разочарование ее постом.

Людмила Томашова

— Не знаю даже, стоило ли высказываться. Наверное, лучше бы все считали, что в Китае совсем нет интернета и вы не можете ответить.

marta@

— Надя Скардино сказала, как родная. А Даша нет. Тут уж надо или рубить хвосты, или молчать вообще.

Olga Ivanenka

— Дарья, очень жаль, что медали греют сильнее, чем родственные связи. В стране только одна проблема, и вы можете их решить — прийти и прямо, громко и понятно сказать «уходи».

Sergei Andreichikov

— Да уж, я ждал другого комментария. Это не дипломатия, это бессилие!



Фото: Instagram/dadofun

Руслан Стариковский

— Уважаемая Дарья! Вы забыли, что вы Герой Беларуси и имеете полное право обратиться открыто лично к Лукашенко. И как минимум попросить расследовать историю брата. Не какие-то власти, органы или ЖЭС. Попросить конкретного человека. Неужели вы готовы перевернуть эту страницу?

Галина_Евстигнеева

— Благодаря Даше полюбила биатлон и всегда за нее болела и переживала. А сейчас не понимаю ее позиции, мне кажется, простые белорусы больше переживают за ее брата, чем она. Разочарована ее позицией и отношением к происходящему в стране. Ожидала другого…