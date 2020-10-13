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Координационный совет призвал силовиков не применять насилие, а граждан — не отвечать на жестокость жестокостью

13.10.2020 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране призвал власти к «немедленному прекращению эскалации насилия, началу расследования по фактам жестокости против мирных белорусов», а также освобождению всех политзаключенных.

Координационный совет призвал силовиков не применять насилие, а граждан — не отвечать на жестокость жестокостью

В обращении, опубликованном в телеграм-канале КС, отмечается, что 11 и 12 октября против участников мирных шествий «власть в очередной раз применила брутальные методы расправы, включая водометы, светошумовые гранаты, распыление слезоточивого газа, жестокие избиения и захваты граждан». Жестокость силовиков по отношению к пенсионерам, вышедшим накануне на марш, в КС назвали «особенно чудовищной».

«Помните, насилие не решает никаких задач и напрямую прокладывает путь к развязыванию гражданской войны в стране, — говорится в обращении КС. — Мы призываем власти садиться за стол переговоров и немедленно приступать к диалогу по поиску путей выхода из острого политического кризиса. Мы призываем представителей силовых структур: не выполняйте приказы, направленные на избиения и расправы над мирными участниками шествий, не становитесь соучастниками преступлений, которые не имеют срока давности».

«Мы призываем белорусское общество, весь белорусский народ проявить терпение и выдержку. <…> Мы ни в коем случае не должны поддаваться на провокации и отвечать на жестокость жестокостью. Только массовые шествия, носящие постоянный и мирный характер, способны обеспечить и закрепить нашу победу, победу восставшего народа над тиранией», — говорится в обращении.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая сейчас находится за рубежом. Первое его заседание прошло 19 августа, а на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

Обвинение в рамках этого уголовного дела предъявлено членам президиума КС Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а также одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей, как и член президиума КС Лилия Власова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Члены президиума КС Павел Латушко и Сергей Дылевский были вынуждены выехать из страны из соображений безопасности, Ольгу Ковалькову выдворили из Беларуси насильно, Светлана Алексиевич уехала на лечение в Германию.

 
 
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Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране призвал власти к «немедленному прекращению эскалации насилия, началу расследования...
 
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