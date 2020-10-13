Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева: кто стоит за демаршем Украины и ультиматумом Тихановской?

Ультиматум экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с призывом к общенациональной забастовке и вообще все, что мы сейчас наблюдаем на примере Беларуси, уже неоднократно повторялось в истории, считает известный российский политический эксперт, профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. По ее словам, ужесточение требований к Лукашенко связано с тем, что белорусская власть демонстрирует железную политическую волю в противостоянии с внешними силами и внутренним протестным движением.

"Отзыв послов ― это некий психологический акт, чтобы заставить белорусские власти засомневаться в своей правоте. Это не новация, а давно известная технология Джина Шарпа с его "методами ненасильственного вмешательства", которые предполагают наличие двойного суверенитета и создание параллельного правительства", ― отметила Пономарева.

По мнению эксперта, очень показательно, что Украина, которую Лукашенко всегда называл братской страной, тоже задумывается о введении антибелорусских санкций. Но это может стать последним ударом по экономике Украины. И, очевидно, что здесь видны "уши" всех иностранных спецслужб от MI-6 до АНБ и ЦРУ, "указивки" которых руководство Украины сегодня вынуждено исполнять, считает собеседница радио Sputnik.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные ― по воскресеньям.

Комментарий известного российского эксперта, доктора политических наук Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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