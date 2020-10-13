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Пономарева: кто стоит за демаршем Украины и ультиматумом Тихановской?
13.10.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Отзыв послов ― это некий психологический акт, чтобы заставить белорусские власти засомневаться в своей правоте. Это не новация, а давно известная технология Джина Шарпа с его "методами ненасильственного вмешательства", которые предполагают наличие двойного суверенитета и создание параллельного правительства", ― отметила Пономарева.
По мнению эксперта, очень показательно, что Украина, которую Лукашенко всегда называл братской страной, тоже задумывается о введении антибелорусских санкций. Но это может стать последним ударом по экономике Украины. И, очевидно, что здесь видны "уши" всех иностранных спецслужб от MI-6 до АНБ и ЦРУ, "указивки" которых руководство Украины сегодня вынуждено исполнять, считает собеседница радио Sputnik.
Напомним,
Комментарий известного российского эксперта, доктора политических наук Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О действиях коллективного Запада против Беларуси рассуждает известный российский политический эксперт Елена Пономарева.
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