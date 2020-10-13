ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США

13.10.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова включена в топ-100 богатейших женщин США, которые заработали свой капитал самостоятельно.

© Sputnik / Алексей Даничев
Шарапова попросила писать ей и оставила номер мобильника

Рейтинг составил влиятельный американский журнал Forbes – он опубликован на его сайте.

Издание оценивает состояние Шараповой в 200 миллионов долларов. При этом отмечается, что его большую часть 33-летняя россиянка заработала благодаря теннису. Кроме того, у нее есть собственная компания по производству сладостей. В рейтинге Forbes россиянка располагается на 87-й строчке. В топ-100 есть еще одна теннисистка – американка Серена Уильямс – она с 225 миллионами занимает 83-е место.

Шарапова впервые вошла в данный рейтинг среди женщин в возрасте до 40 лет, как и 34-летняя певица Леди Гага.

Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема. В феврале текущего года она объявила о завершении спортивной карьеры.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В топ-100 есть еще одна теннисистка – американка Серена Уильямс – она с 225 миллионами занимает 83-е место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзермант предсказывает, что Лукашенко захочет стать Назарбаевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика