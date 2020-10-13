Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова включена в топ-100 богатейших женщин США, которые заработали свой капитал самостоятельно.

Рейтинг составил влиятельный американский журнал Forbes – он опубликован на его сайте.

Издание оценивает состояние Шараповой в 200 миллионов долларов. При этом отмечается, что его большую часть 33-летняя россиянка заработала благодаря теннису. Кроме того, у нее есть собственная компания по производству сладостей. В рейтинге Forbes россиянка располагается на 87-й строчке. В топ-100 есть еще одна теннисистка – американка Серена Уильямс – она с 225 миллионами занимает 83-е место.

Шарапова впервые вошла в данный рейтинг среди женщин в возрасте до 40 лет, как и 34-летняя певица Леди Гага.

Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема. В феврале текущего года она объявила о завершении спортивной карьеры .