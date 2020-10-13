Мотовелозавод начнет размещать токены

Источник материала: Ежедневник

ООО "Мотовелозавод" с 19 октября начнет размещать токены для привлечения ресурсов на развитие.

"В партнерстве с ООО "ДФС", которое является дочерней компанией ОАО "Банк БелВЭБ", с 19 октября ООО "Мотовелозавод" приступает к эмиссии цифровых знаков (токенов) в долларах США для привлечения ресурсов на развитие предприятия. Любой гражданин сможет приобрести токены на площадке finstore.by", - рассказали БЕЛТА на предприятии.

На каких условиях будут размещаться токены, не сообщается. Между тем, при проведение ICO, о чем и говорится в сообщении, условия приобретения токенов имеют ключевое значение. Это своего рода цифровые акции предприятия и потенциальные инвесторы, как минимум, должны знать, что получат за них. Будут ли эти токены расти, как биткоины, или напротив, упадут в цене. Каковы предпосылки для роста или падения.