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Мотовелозавод начнет размещать токены

13.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ООО "Мотовелозавод" с 19 октября начнет размещать токены для привлечения ресурсов на развитие.

"В партнерстве с ООО "ДФС", которое является дочерней компанией ОАО "Банк БелВЭБ", с 19 октября ООО "Мотовелозавод" приступает к эмиссии цифровых знаков (токенов) в долларах США для привлечения ресурсов на развитие предприятия. Любой гражданин сможет приобрести токены на площадке finstore.by", - рассказали БЕЛТА на предприятии.

На каких условиях будут размещаться токены, не сообщается. Между тем, при проведение ICO, о чем и говорится в сообщении, условия приобретения токенов имеют ключевое значение. Это своего рода цифровые акции предприятия и потенциальные инвесторы, как минимум, должны знать, что получат за них. Будут ли эти токены расти, как биткоины, или напротив, упадут в цене. Каковы предпосылки для роста или падения.

 
 
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ООО "Мотовелозавод" с 19 октября начнет размещать токены для привлечения ресурсов на развитие.
 
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