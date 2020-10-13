Под Молодечно подожгли дом родственницы милиционера

Источник материала: Onliner

11 октября около 2:40 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине, которая является родственницей сотрудника милиции. Следствие считает, что наиболее вероятной версией происшествия является умышленный поджог, сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Какой ущерб нанесен горевшему дому, СК не уточняет, а также не публикует его фотографии.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, по изъятым объектам назначены комплексная пожарно-техническая, криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а также другие исследования, производство которых осуществляется сотрудниками ГКСЭ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом»), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в ночь на 2 октября в Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД. В результате поджога у Audi 80 оказался поврежденным моторный отсек. В строящемся доме пострадала кровля, в том числе рядом стоящего гаража. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ.