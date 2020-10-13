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Под Молодечно подожгли дом родственницы милиционера
Источник материала: Onliner
11 октября около 2:40 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине, которая является родственницей сотрудника милиции. Следствие считает, что наиболее вероятной версией происшествия является умышленный поджог,
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, по изъятым объектам назначены комплексная пожарно-техническая, криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а также другие исследования, производство которых осуществляется сотрудниками ГКСЭ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом»), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, в ночь на 2 октября в Волковыске
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11 октября около 2:40 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине, которая является...
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