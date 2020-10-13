ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Витебском нашли тело парня, который пропал год назад

13.10.2020 18:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 октября под Витебском недалеко от деревни Поляи нашли скелетированные человеческие останки. Тело обнаружил грибник.


Правоохранительные органы выяснили, что погибший - молодой человек, который пропал в Витебске год назад. Роман Лазуко ушел из дома 14 ноября, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Парня искали правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».


Молодому человеку было 20 лет. У него была инсулинозависимая форма диабета, парень должен был регулярно принимать лекарства.

- Причина смерти молодого человека будет установлена после проведения необходимых экспертиз, - сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 октября под Витебском недалеко от деревни Поляи нашли скелетированные человеческие останки. Тело обнаружил грибник.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России создадут цифровой рубль. Он будет равнозначен наличке и безналу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика