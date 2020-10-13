Под Витебском нашли тело парня, который пропал год назад





Правоохранительные органы выяснили, что погибший - молодой человек, который пропал в Витебске год назад. Роман Лазуко ушел из дома 14 ноября, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Парня искали правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».









Молодому человеку было 20 лет. У него была инсулинозависимая форма диабета, парень должен был регулярно принимать лекарства.





- Причина смерти молодого человека будет установлена после проведения необходимых экспертиз, - сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.