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Лукашенко приехал на уборку картофеля в Витебской области
13.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самые урожайные поля картофеля в Беларуси сегодня посетил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, передает «МИР 24».
В пример поставил Толочинский консервный завод. У предприятия есть свои пахотные земли. В последние годы там осваивают современные технологии выращивания, переработки и хранения картофеля. Урожайность – 500 центнеров с гектара. Это почти вдвое больше, чем средние показатели по стране.
«Если бы и у нас в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то они походят по Минску, деньги какие-то получат, а кушать-то хотят», – указал белорусский лидер.
«Это не такие люди, они работают, они от земли. Даже если бы поругаться с ними хотел, так нет. Терпеливые они», – сказал директор предприятия.
Сейчас уборка картофеля в стране практически завершена. Основной урожай собирают на личных подворьях. Ожидается, что в этом году в Беларуси получат больше шести миллионов тонн
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Сейчас уборка этого корнеплода в стране практически завершена. Основной урожай собирают на личных подворьях. Ожидается, что в этом году в Беларуси получат больше...
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