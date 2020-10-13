ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко приехал на уборку картофеля в Витебской области

13.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самые урожайные поля картофеля в Беларуси сегодня посетил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, передает «МИР 24».

В пример поставил Толочинский консервный завод. У предприятия есть свои пахотные земли. В последние годы там осваивают современные технологии выращивания, переработки и хранения картофеля. Урожайность – 500 центнеров с гектара. Это почти вдвое больше, чем средние показатели по стране.

«Если бы и у нас в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то они походят по Минску, деньги какие-то получат, а кушать-то хотят», – указал белорусский лидер.

«Это не такие люди, они работают, они от земли. Даже если бы поругаться с ними хотел, так нет. Терпеливые они», – сказал директор предприятия.

Сейчас уборка картофеля в стране практически завершена. Основной урожай собирают на личных подворьях. Ожидается, что в этом году в Беларуси получат больше шести миллионов тонн картофеля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас уборка этого корнеплода в стране практически завершена. Основной урожай собирают на личных подворьях. Ожидается, что в этом году в Беларуси получат больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД рассказало о трех «коктейлях Молотова», брошенных во двор РУВД в Минске, и показало видео. Оно вызвало вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика