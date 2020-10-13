Лукашенко приехал на уборку картофеля в Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самые урожайные поля картофеля в Беларуси сегодня посетил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, передает «МИР 24».

В пример поставил Толочинский консервный завод. У предприятия есть свои пахотные земли. В последние годы там осваивают современные технологии выращивания, переработки и хранения картофеля. Урожайность – 500 центнеров с гектара. Это почти вдвое больше, чем средние показатели по стране.

«Если бы и у нас в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то они походят по Минску, деньги какие-то получат, а кушать-то хотят», – указал белорусский лидер.

«Это не такие люди, они работают, они от земли. Даже если бы поругаться с ними хотел, так нет. Терпеливые они», – сказал директор предприятия.