Белорусы вновь стали получать СМС от МВД - про «уничтожение либо повреждение имущества»

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY стали сообщать в редакцию, что им начала приходить новая СМС-рассылка от МВД. В этот раз речь идет про «умышленные уничтожение либо повреждение имущества».



Изображение: читатель TUT.BY

На момент шести вечера 13 октября СМС-сообщения стали приходить абонентам МТС. В тексте говорится, что «нанесение изображений, надписей на здания, сооружения или иные объекты, умышленные уничтожение либо повреждение имущества в зависимости от причиненного вреда влечет административную либо уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы. Берегите наш город!».

Некоторых читателей смутил срок в 12 лет лишения свободы. За какое правонарушение могут дать настолько суровое наказание? Как нам пояснили юристы, возможно, в этом случае речь идет о статье 218 УК РБ «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества». Процитируем ее целиком.

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Что касается незаконного нанесения рисунков при незначительном размере ущерба, то это, скорее, статья 10.9 КоАП РБ (влечет за собой наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин). Также в КоАП РБ есть статья 17.1 «Мелкое хулиганство» (влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест).

Если речь идет об Уголовном кодексе, то тут помимо уже упомянутой 218-й статьи есть ст. 341 «Осквернение сооружений и порча имущества»: осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

И «по теме» можно вспомнить статью 339 УК РБ «Хулиганство», где говорится, что «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет».

Напомним, что это не первая рассылка от МВД такого рода: предыдущие были 18 сентября и 1 октября (тогда операторы пояснили, что сообщения направлялись МВД «в соответствии с законодательством как социальная реклама»).

Также юристы пояснили нам , что «рекламораспространитель обязан по первому требованию абонента или адресата незамедлительно прекратить размещение (распространение) рекламы в адрес этого абонента или адресата».