В «серых» телевизорах LG может пропасть Smart-TV, в том числе - в Беларуси

Источник материала: Tut.by

На официальном сайте LG появилось заявление , в котором говорится о возможном «ограничении предоставления услуг Smart-TV» в телевизорах, официально не предназначенных для продажи в нашем регионе.



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В сообщении компании говорится:

— Чтобы предоставлять пользователям качественные услуги и функции LG Smart TV, компания LG обновляет программное обеспечение телевизора. Будет улучшена функция распознавания речи, домашняя панель управления — взаимодействие с устройствами IoT, подключение приложения LG Mobile ThinQ, Live Plus и исправлены ошибки.

В странах СНГ, Украине и Туркменистане услуги Smart TV могут быть полностью недоступны или существенно ограничены, если ваше устройство не имеет сертификата на соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов в вашем регионе. График обновления может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны.

Проще говоря: вскоре — по информации ресурса Rozetked , 16 ноября — на телевизоры LG начнет распространяться обновление ПО. Исходя из официального сообщения компании, после этого обновления в «серых» телевизорах — то есть модификациях, официально не предназначенных для продажи в том числе на территории Беларуси, — функции Smart-TV могут быть ограничены. Что именно может перестать работать, пока не сообщается.

На сайте LG есть инструкция по проверке ТВ на «официальность». Так, компания рекомендует проверить маркировку EAC на задней панели телевизора и ввести в специальное поле номер и суффикс модели. Если они присутствуют, то этот телевизор сертифицирован для продажи и его изменения не коснутся.

Напомним: в начале года с подобными ограничениями столкнулись владельцы некоторых телевизоров Samsung. Тогда директор белорусского представительства компании в комментарии 42.TUT.BY отметил, что «производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройств в странах, отличных от изначально предназначенных».

Кроме того, в компании рекомендовали покупать только те устройства, которые прошли серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначены для продажи в Беларуси.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров LG: