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В «серых» телевизорах LG может пропасть Smart-TV, в том числе - в Беларуси
Источник материала: Tut.by
На официальном сайте LG появилось
В сообщении компании говорится:
— Чтобы предоставлять пользователям качественные услуги и функции LG Smart TV, компания LG обновляет программное обеспечение телевизора. Будет улучшена функция распознавания речи, домашняя панель управления — взаимодействие с устройствами IoT, подключение приложения LG Mobile ThinQ, Live Plus и исправлены ошибки.
В странах СНГ, Украине и Туркменистане услуги Smart TV могут быть полностью недоступны или существенно ограничены, если ваше устройство не имеет сертификата на соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов в вашем регионе. График обновления может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны.
Проще говоря: вскоре — по информации ресурса
На сайте LG есть
Напомним: в начале года с подобными ограничениями столкнулись владельцы некоторых телевизоров Samsung. Тогда директор белорусского представительства компании в
Кроме того, в компании рекомендовали покупать только те устройства, которые прошли серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначены для продажи в Беларуси.
Ниже — цены популярных у нас телевизоров LG:
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На сайте LG есть инструкция по проверке ТВ на «официальность».
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