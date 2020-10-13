Адвокаты Виктора Бабарико рассказали о его участии в разговоре Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Адвокаты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико рассказали БелаПАН о его участии в разговоре Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября.





Защитники Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский посетили Бабарико в заключении 12 и 13 октября.

Адвокаты подчеркнули, что, по мнению экс-главы «Белгазпромбанка», субботнюю встречу назвать диалогом нельзя. «Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО. Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества», — отметил Лаевский.

Поэтому, подчеркнул он, никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто.

«Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что помнит обо всех других политических заключенных и без их освобождения также невозможно ведение диалога», — сказал адвокат.

Позиция Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась, подчеркнул защитник.

Участники встречи не передавали никому полномочий (в частности, активисту штаба Бабарико Юрию Воскресенскому) вести диалог или говорить от их имени. «Кроме того, господин Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — не уполномоченное лицо», — отметили адвокаты.

Субботняя встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ длилась более четырех часов. Кроме Виктора Бабарико на ней присутствовали его сын Эдуард Бабарико, политтехнолог Виталий Шкляров, медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен, соучредитель интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка», Сергей Добролет, бывший зампред правления «Белгазпромбанка», и Сергей Тихановский — видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Информацию о встрече распространил вначале близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», а позже — государственные телеканалы. «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении.

В тот же день, 10 октября, Тихановскому впервые за четыре месяца дали возможность созвониться с женой, которая вынужденно находится за рубежом.

Вечером 11 октября стало известно, что Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. После освобождения Воскресенский в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что «власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле». Он отметил, что ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также предложено «подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе».