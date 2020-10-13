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Двое брестчан упали с седьмого этажа и выжили

13.10.2020 18:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства падения с высоты двух жителей областного центра.

Двое брестчан упали с седьмого этажа и выжили
Фото: СК

По данным пресс-службы ведомства, два похожих случая произошли при разных обстоятельствах.

Ночью 8 октября в больницу с признаками падения с высоты доставили 17-летнего парня. Он хотел залезть на балкон квартиры, в которой проживает его девушка, чтобы подарить ей мягкую игрушку, но сорвался и упал со стены дома.

Вечером 10 октября в лечебное учреждение поступил 48-летний мужчина. Травмы он получил, упав с высоты седьмого этажа, когда спускался по бельевой веревке из квартиры во двор. Родственники пострадавшего пояснили, что закрыли его в квартире, чтобы не злоупотреблял спиртным.

 
 
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства падения с высоты двух жителей областного центра.
 
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