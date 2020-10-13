Белорусы получают очередную рассылку от MVD

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером абоненты белорусских операторов начали получать новые сообщения от пользователя MVD. Ранее сообщалось о том, что гражданин — нарушитель порядка, что нельзя блокировать дороги. В сегодняшнем SMS говорится о том, что нанесение надписей на здания влечет ответственность.

В редакцию поступило несколько скриншотов сообщений, все они содержат одно и то же предупреждение с упоминанием самой строгой санкции за умышленное уничтожение либо повреждение имущества — 12 лет лишения свободы (согласно УК РБ). Такое наказание предусмотрено за деяния, повлекшие ущерб в особо крупном размере, либо за деяния, совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. За те же действия с незначительным ущербом КоАП РБ предусматривает штраф до 50 базовых величин.





Ранее операторы связи сообщали, что «данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама», «в соответствии с Законом о рекламе», «получатели определяются организацией, инициирующей рассылку». Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтверждала Onliner: инициатива рассылки шла от Министерства внутренних дел.

В сети уже появилась петиция с просьбой проверить законность SMS-рассылки от имени MVD.