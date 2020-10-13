Максим Богрецов: «В России нас немножко неправильно видят, очень много стереотипов»

Источник материала: Onliner

Антон Родненков и Максим Богрецов во время визита в Москву дали большое интервью изданию «Коммерсант». Бывший старший вице-президент EPAM, вошедший после бессрочного отпуска в Координационный совет, отвечая на вопросы российского журналиста, объяснил причину поездки в соседнюю страну.

«Мы видим, что в России нас немножко неправильно видят, очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим… Собственно говоря, приехали посмотреть, рассказать про нас… И вот сейчас встречаемся с аналитиками, с экспертами по теме и видим, что очень большой запрос, очень большая нехватка людей из Белоруссии по нашей теме… Много дезинформации… И за 26 лет только один, по сути, канал информации — государственный. И мы даже удивлены, как сильно в нас сейчас здесь заинтересованы!» — рассказал Максим «Коммерсанту».

Антон Родненков добавил, что интерес проявляют «аналитические, экспертные круги, которые занимаются внешней политикой».

«У нас почти все экономические вопросы увязаны на российскую тематику. Ну, процентов 80 точно. Самый большой инвестор, больше всего компаний — с участием российского капитала, и так далее… И как только мы говорим про экономику, про цифры и факты — это очень нормальный, комфортный разговор. А когда начинаем про тактику, эта тема гораздо более политизирована. И наши собеседники сразу начинают сравнивать нас с Украиной, с Киргизией», — продолжил он.

Далее Максим Богрецов отверг вариант отказа от связей с Россией, подчеркнув, что экономические связи рушить нельзя.

Он прокомментировал прошедшую на днях встречу Александра Лукашенко в СИЗО, сообщив, что очевидных причин, объясняющих ее, у него нет. На вопрос, какими могут быть будущие выборы, Максим сказал: «Для нас важны не только выборы. Важна прозрачность».

Полностью интервью опубликовано на сайте «Коммерсанта».

Onliner уточнил у Максима Богрецова, намерен ли он вернуться в Минск. «Конечно», — ответил он, добавив, что вернется уже на этой неделе.