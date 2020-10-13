Милиция прокомментировала задержание совладельца цветочного магазина Максима Хорошина

Источник материала: Onliner

Сегодня появилось видео того, как задержанного владельца цветочного магазина Максима Хорошина ведут из Первомайского РУВД в машину скорой помощи. Мужчина находится в шоковом состоянии и не может ответить на вопросы, которые ему задают. Его жена рассказала, что их задерживали около 8:30 утра люди в черном, которые не представились. По ее словам, Максима избили. Сам мужчина говорит, что били не только в машине, но и в Первомайском РУВД.

Ближе к вечеру пресс-служба ГУВД Мингорисполкома прокомментировала ситуацию с задержанием Хорошина.

— В интернете размещено видео, в котором гражданина помещают в машину скорой помощи, — заявил Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. — Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях.

— Молодого человека отвезли в учреждение здравоохранения. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений, — заключил Лашкевич.

Напомним, Максима Хорошина отвезли в 3 ГКБ. У него сломан нос, черепно-мозговая травма, мягкие ткани, плечо и внутренние органы повреждены.





— Просто вломились в машину и вытащили на землю. Избили, пока сидел за рулем. Я просто не понял, кто это вообще, — с трудом рассказывал Максим. Его жена Катерина прокомментировала видео, на котором Максим выходит из РУВД в шоковом состоянии и не может ответить на вопрос.

— Он сказал, что его очень сильно избили, что он начал задыхаться еще по дороге в авто, так как у него есть проблемы, — отмечает Катерина. — Врачи сказали, что у него отек внутренних органов. Они бьют так, чтобы это не сильно было заметно, но у него все распухшее, ногу он волок.