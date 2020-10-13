Андрей Макаревич: « Я молюсь о том, чтобы всё в Беларуси окончилось без крови. Россия под кальку повторяет ситуацию с Украиной»

«Чувства мои очень простые. Если Лукашенко искренне полагает, что сотни тысяч его сограждан, которые каждый день выходят на улицу – это всё наркоманы, которых спонсирует Госдеп, то ему надо к врачу.





Если он прикидывается, то ему надо на скамью подсудимых.





Третьего варианта здесь нет.





У меня масса друзей в Белоруссии. Там вообще живут прекрасные люди и, надо сказать, они в этой ситуации очень красиво себя ведут.





Там не поджигают машины, насколько мне известно. Там, слава Богу, ни в кого не стреляют.





Я имею в виду граждан, которые избрали для себя исключительно мирный протест, и они в этих рамках продолжают держаться, хотя их вяжут каждый день по несколько сотен.





пишет newizv.ru …Я не люблю провокативные ситуации, из которых может быть в любую минуту сделано всё, что угодно,newizv.ru

Вообще, вот эти полярные состояния толпы – это вещь опасная и далеко не всегда кончается хорошо.





Поразительно, повторюсь, как достойно и красиво всё это проходит в Белоруссии.





Сейчас скажу жуткую и циничную вещь, но, по моему убеждению, либо Лукашенко сам, либо угождающие ему товарищи, они сами вырыли себе могилу. Написали бы они после выборов: Лукашенко – 60%, а Тихановская - 30%.





И ведь прошло бы, как все годы проходило. Вот уверен, что прошло бы. Но нет – у него взыграло. Ну, вот так обстоят дела.





…Когда услышал про тайную инаугурацию Лукашенко, я понял, что, ну, у меня нет слов, чтобы это комментировать. Это просто за гранью всего, что может быть.





Или человек не понимает, что такое инаугурация вообще, ведь это, прежде всего, торжественное, прежде всего публичное событие. Я не знаю, как это можно проводить при закрытых дверях. Кому он что доказывает?





Это смешно, но это и трагично.





Я молюсь о том, чтобы всё это окончилось хорошо, без крови. И чтобы, всё-таки, здравый смысл победил, чтобы сработал бы у каждой стороны. Хотя веры в это не много.





Слава Богу, что мы пока не ввели туда никаких войск. Денег, ладно, дали, хотя кто будет их возвращать?





...Удивительно всё повторяется - как с украинской историей.





Я тогда подумал: почему бы нашему президенту не сделать оригинальный неожиданный и дальновидный политический ход, когда уже было понятно, какой там Янукович – и не навести контакт с оппозицией, поговорить с ними, может быть, поддержать как-то...





Это могло сработать просто необычайно. И сегодня у нас были бы совсем другие отношения с нашим соседом огромным.





Нет, мы сегодня в точности повторяем вот эту кальку украинскую… Почему? Нет ответа у меня на этот вопрос.





Так или иначе, Лукашенко должен уходить. Ему сейчас уже очень трудно найти красивый выход из этой истории, он столько дров наломал, посмешищем он всё равно так и останется. И всё-таки можно красиво уйти, не цепляясь когтями за тайную инаугурацию.





Я бы хотел, чтобы как-то он сообразил это всё-таки.









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…Что касается "приютить Лукашенко в России"… Если у нас тут заповедник такой для бывших президентов… Может, у нас традиция такая, я не знаю... Мне, на самом деле плевать, я не кровожадный человек, в этом смысле, мне не очень интересно, где он там будет жить.





Но всё это не в очень красивом свете нашу страну выставит, в очередной раз. Правда, мы уже за последние годы столько раз выглядели «в некрасивом свете», что капелькой больше, капелькой меньше…»





Полностью запись эфира с Андреем Макаревичем можно посмотреть здесь.

Предыдущий матч молодёжная сборная Беларусм 9 октября в Жодино проиграла сборной Кипра — 1:2. После семи матчей у белорусов 8 очков, команда занимает четвёртое место.



