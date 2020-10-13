Apple проводит большую презентацию. Главным анонсом станет iPhone 12

Источник материала: Onliner

Сегодня в 20:00 Apple начнет презентацию , на которой с почти стопроцентной вероятностью презентуют линейку iPhone 12. Кроме этого, возможно, компания покажет другие новинки. Среди вероятных премьер — полноразмерные наушники AirPods Studio, GPS-трекер AirTags и уменьшенная версия умной колонки HomePod. Onliner ведет текстовую трансляцию главной презентации Apple в этом году.