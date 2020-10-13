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Apple проводит большую презентацию. Главным анонсом станет iPhone 12
Источник материала: Onliner
Сегодня в 20:00 Apple начнет
По многочисленным слухам, сегодня Apple представит следующие модели iPhone:
iPhone 12 — 5,4 дюйма, разрешение 2340 на 1080, плотность пикселей 475 ppi. Емкость аккумулятора 2227 мАч.
iPhone 12 Max — 6,1 дюйма при разрешении 2532 на 1170, плотность 460 ppi. Емкость аккумулятора 2775 мАч.
iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, разрешение 2532 на 1170, плотность 460 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора 2775 мАч.
iPhone 12 Pro Max — 6,7 дюйма, разрешение 2778 на 1284, плотность 458 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора 3687 мАч.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Сегодня в 20:00 Apple начнет презентацию, на которой с почти стопроцентной вероятностью презентуют линейку iPhone 12. Кроме этого, возможно, компания покажет другие...
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