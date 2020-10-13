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Apple проводит большую презентацию. Главным анонсом станет iPhone 12

13.10.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 20:00 Apple начнет презентацию, на которой с почти стопроцентной вероятностью презентуют линейку iPhone 12. Кроме этого, возможно, компания покажет другие новинки. Среди вероятных премьер — полноразмерные наушники AirPods Studio, GPS-трекер AirTags и уменьшенная версия умной колонки HomePod. Onliner ведет текстовую трансляцию главной презентации Apple в этом году.

По многочисленным слухам, сегодня Apple представит следующие модели iPhone:

iPhone 12 — 5,4 дюйма, разрешение 2340 на 1080, плотность пикселей 475 ppi. Емкость аккумулятора 2227 мАч.

iPhone 12 Max — 6,1 дюйма при разрешении 2532 на 1170, плотность 460 ppi. Емкость аккумулятора 2775 мАч.

iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, разрешение 2532 на 1170, плотность 460 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора 2775 мАч.

iPhone 12 Pro Max — 6,7 дюйма, разрешение 2778 на 1284, плотность 458 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора 3687 мАч.



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Сегодня в 20:00 Apple начнет презентацию, на которой с почти стопроцентной вероятностью презентуют линейку iPhone 12. Кроме этого, возможно, компания покажет другие...
 
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