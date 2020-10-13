Срок самоизоляции в Беларуси сократили до 10 дней

Источник материала: Onliner

«В целях обеспечения защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории РБ актуализированы требования к соблюдению самоизоляции — срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней с даты последнего контакта», — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Совмина.

— Гражданам, находящимся в самоизоляции, разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медицинской помощи, — рассказали в правительстве. — Также предлагается не распространять требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, на глав и членов официальных делегаций; водителей-транзитчиков (выезжающих в течение одних суток); прибывших из командировок; лиц, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

Также проектом предусматривается обязать иностранцев, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении границы иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Соответственно изменятся полномочия у пограничников и таможенников: они будут иметь право проверять указанный документ.