Глава госдепа США Майк Помпео призывает Минск пустить в страну главу белорусских католиков









цитирует заявление interfax.by "Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Беларуси не пустили в страну своего согражданина архиепископа Кондрусевича. (. . .) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания", -заявление interfax.by





Помпео подчеркнул, что призывает власти Беларуси "восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в Беларуси вернуться в свою страну".





В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом.





Как сообщалось, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Кондрусевич является гражданином Беларуси.



