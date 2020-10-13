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Глава госдепа США Майк Помпео призывает Минск пустить в страну главу белорусских католиков
Источник материала: Партизан
Властям Беларуси следует пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в стране Тадеуша Кондрусевича, заявил во вторник глава госдепа США Майк Помпео.
"Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Беларуси не пустили в страну своего согражданина архиепископа Кондрусевича. (. . .) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания", -
Помпео подчеркнул, что призывает власти Беларуси "восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в Беларуси вернуться в свою страну".
В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом.
Как сообщалось, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Кондрусевич является гражданином Беларуси.
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Властям Беларуси следует пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в стране Тадеуша Кондрусевича, заявил...
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