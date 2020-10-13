Какие изменения предлагается внести в Конституцию?

– Как лидер партии и депутат парламента принимаю участие в диалоговой площадке по изменению Конституции нашей страны, – сообщил он. – Вот перечень вопросов, который будет обсуждаться, но подавайте свои предложения





Изменение избирательной системы, включая вопросы:





– перехода с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему;





– введения единого дня голосования.





1 Перераспределение конституционных полномочий Президента, Правительства,





2 Парламента и местных органов.





3 Пересмотр механизмов назначения должностных лиц, назначаемых в настоящее время Главой государства (или по согласованию с Президентом Республики Беларусь), в том числе руководителей местных органов исполнительной власти и судей.





4 Срок полномочий избираемых органов.





5 Форма устройства Парламента (однопалатный или двухпалатный).





6 Отмена смертной казни.





7 Закрепление возможности применения заключения под стражу только на основании решения суда.





8 Введение должности Уполномоченного по правам человека.





9 Расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд.





Сокращение функций Комитета государственного контроля (ограничив их осуществлением контроля за исполнением республиканского бюджета), преобразование данного органа в Контрольную палату.





Иные вопросы политико-идеологического характера (приоритетов внутренней и внешней политики, экологической безопасности, гендерных отношений и традиционных ценностей).





ТЕМ ВРЕМЕНЕМ





Свой вариант Конституции уже довольно давно разрабатывает общественная конституционная комиссия, которую возглавляет Мечислав Гриб. Планирует ли комиссия направить свои предложения в Палату представителей?



