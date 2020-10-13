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Какие изменения предлагается внести в Конституцию?
Источник материала: Партизан
Об этом вчера «Народной Воле»
Фото: belrynok.by
– Как лидер партии и депутат парламента принимаю участие в диалоговой площадке по изменению Конституции нашей страны, – сообщил он. – Вот перечень вопросов, который будет обсуждаться, но подавайте свои предложения
Изменение избирательной системы, включая вопросы:
– перехода с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему;
– введения единого дня голосования.
1 Перераспределение конституционных полномочий Президента, Правительства,
2 Парламента и местных органов.
3 Пересмотр механизмов назначения должностных лиц, назначаемых в настоящее время Главой государства (или по согласованию с Президентом Республики Беларусь), в том числе руководителей местных органов исполнительной власти и судей.
4 Срок полномочий избираемых органов.
5 Форма устройства Парламента (однопалатный или двухпалатный).
6 Отмена смертной казни.
7 Закрепление возможности применения заключения под стражу только на основании решения суда.
8 Введение должности Уполномоченного по правам человека.
9 Расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд.
Сокращение функций Комитета государственного контроля (ограничив их осуществлением контроля за исполнением республиканского бюджета), преобразование данного органа в Контрольную палату.
Иные вопросы политико-идеологического характера (приоритетов внутренней и внешней политики, экологической безопасности, гендерных отношений и традиционных ценностей).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Свой вариант Конституции уже довольно давно разрабатывает общественная конституционная комиссия, которую возглавляет Мечислав Гриб. Планирует ли комиссия направить свои предложения в Палату представителей?
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Об этом вчера «Народной Воле» рассказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
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