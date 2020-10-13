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Видео: в Сети появились кадры с плачущим Ким Чен Ыном

13.10.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сети появилось видео выступления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Ролик опубликован на YouTube-канале North Korea Now.

Ын в ходе выступления заявил, что на него была возложена «ответственность возглавить страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира». «Моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни. Наши люди доверяли мне … но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль», — признался Ын, его цитирует rosbalt.ru, ссылаясь на The Korea Times.

При этом на кадрах видно, как он снимает очки и протирает глаза, прослезившись.

СМИ пишут, что впервые наблюдают такое поведение Ына. Возможно, тем самым лидер страны мог извиниться за недостаточно эффективную борьбу с COVID-19, предполагают эксперты, которых цитируют местные газеты.


Накануне стало известно, что Ын передал часть полномочий своей 33-летней сестре Ким Е Чжон.

Еще ранее, в апреле этого года, пресса сообщала, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался. После волны слухов о смерти Ына северокорейские СМИ впервые опубликовали кадры с участием лидера КНДР 2 мая — он якобы «появился» на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне. С тех пор Ын опять пропал.
 
 
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В Сети появилось видео выступления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Ролик опубликован на YouTube-канале North Korea Now.
 
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