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Белорусские хирурги удалили сложную опухоль у новорожденной девочки

13.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские хирурги прооперировали новорожденную с опухолью шеи больших размеров. Несмотря на доброкачественный характер, образование лимфатических сосудов располагалось по всей шее девочки, не давая ей есть и нормально дышать, передает «МИР 24». Ребенку было всего шесть дней. Но врачи решились на операцию, хотя риски были велики. Все прошло успешно.

«Операция была сложная, шла семь с половиной часов. Сложность еще в том, что у ребенка образования тонкие, приходилось обходить сосуды, освобождать трахею, дыхательные пути. Сейчас ребенок в отделении реанимации. Послеоперационный период протекает стабильно и без серьезных осложнений», – рассказал заведующий отделом Республиканского центра детской хирургии Андрей Заполянский. В медучреждении подобная операция – третья за два года.



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Образование лимфатических сосудов располагалось по всей шее девочки, не давая ей есть и нормально дышать. Ребенку было всего шесть дней.
 
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