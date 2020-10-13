Белорусские хирурги удалили сложную опухоль у новорожденной девочки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские хирурги прооперировали новорожденную с опухолью шеи больших размеров. Несмотря на доброкачественный характер, образование лимфатических сосудов располагалось по всей шее девочки, не давая ей есть и нормально дышать, передает «МИР 24». Ребенку было всего шесть дней. Но врачи решились на операцию, хотя риски были велики. Все прошло успешно.

«Операция была сложная, шла семь с половиной часов. Сложность еще в том, что у ребенка образования тонкие, приходилось обходить сосуды, освобождать трахею, дыхательные пути. Сейчас ребенок в отделении реанимации. Послеоперационный период протекает стабильно и без серьезных осложнений», – рассказал заведующий отделом Республиканского центра детской хирургии Андрей Заполянский. В медучреждении подобная операция – третья за два года.