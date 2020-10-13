Еще двое из PandaDoc вышли на свободу – после того, как их директор встретился с Лукашенко

Источник материала: KYKY

Стало известно, что двум фигурантам дела PandaDoc – главному бухгалтеру Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу изменили меру присечения. Сегодня они вернутся домой.

Напомним, они и еще трое сотрудников IT-компании были задержаны сотрудникам ДФР 2 сентября – после того, как в офисе PandaDoc прошли обыски. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 209 УК о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. PandaDoc категорически не согласна с этими обвинениями. Всех сотрудников PandaDoc признали политическими заключенными, так как основатель компании, Микита Микадо, основал площадку для помощи экс-силовикам.

Первым из PandaDoc на свободу вышел директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич – после встречи в СИЗО КГБ с Лукашенко. В день его освобождения по госТВ включили ролик, где Рабцевич заявил, что планирует продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре ПВТ «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе». Также Рабцевич сказал: «Буду работать и развиваться – это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес».