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Среди лидеров - рыба, свинина, овсянка и чеснок. На какие продукты в сентябре заметно рванули цены

13.10.2020 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре годовая инфляция разогналась до 6,1%. С такими темпами товары и услуги могут подорожать по итогам года заметнее, чем прогнозируют власти (на 5%, декабрь к декабрю). FINANCE.TUT.BY посмотрел, что больше всего подорожало в сентябре.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Месячная инфляция в сентября составила 0,9%. Продовольственные товары подорожали на 0,5% (с начала года — на 3%). В лидерах по подорожанию в сентябре оказались свежие огурцы и помидоры, бананы, многие рыбные позиции, чеснок.

Из мяса заметно подорожала свинина (кроме бескостного мяса), она стала дороже на 3,1%, а костная — на 2,3%.

Среди лидеров по росту цен в прошлом месяце также значатся растительное масло (+2,6%), морепродукты, овсяные хлопья (+2,2%), шлифованный рис (+2,1%), куриные яйца (+2%), куры, в том числе бройлеры (+1,2%), макароны (+1%).

Рыбы и рыбные продукты в целом подорожали на 2,2%, а мясо и мясные продукты — на 1,3%.

В целом овощи подорожали на 3,3%. Но отдельные позиции стали за сентябрь дешевле, среди них свежая белокочанная капуста, свекла, морковь, сладкий перец. При этом заметно подорожали свежие огурцы и помидоры (+31,5% и +24% соответственно).

По статистике, среди продуктов подешевели в том числе картофель (-11,8%), пшенная крупа (-2,9%), гречка (-1,7%), пищевая соль (-1,6%), перловая крупа (-1,4%), рыбные полуфабрикаты, кофе (-0,7%), кефир (-0,3%), йогурт (-0,2%).

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 2% (с начала года — на 6,3%). Заметно выросли цены на электросоковыжималки, бытовые электрические радиаторы (+6,1%), обувь (+5,3%), хозяйственное мыло (4,5%), запчасти к автомобилям (+4,1%), электроплиты (+3,7%), утюги (+3,6%), стиральные машины, медицинский бинт (+3,1%).

Мебель в целом подорожала на 3,5%.

Зато подешевели скатерти (-1,1%), моющие средства (-0,5%), покрывала (-0,4%) и несколько других позиций (список немногочисленный).

Напомним, власти планируют, что годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го). За 9 месяцев этого года цены выросли на 4,7%. То есть остался небольшой коридор, чтобы вписаться в планы по годовой инфляции.

 
 
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