Онлайн: прямо сейчас Apple представляет iPhone 12 - что известно о гаджетах

Источник материала: Tut.by

Apple 13 октября в 20.00 по минскому времени проводит презентацию новых устройств, среди которых ожидается следующее поколение смартфонов компании — iPhone 12. Мы следим за мероприятием и рассказываем о самом главном в текстовой онлайн-трансляции.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone: