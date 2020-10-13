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Онлайн: прямо сейчас Apple представляет iPhone 12 - что известно о гаджетах
Источник материала: Tut.by
Apple 13 октября в 20.00 по минскому времени проводит презентацию новых устройств, среди которых ожидается следующее поколение смартфонов компании — iPhone 12. Мы следим за мероприятием и рассказываем о самом главном в текстовой онлайн-трансляции.
Ниже — цены популярных сейчас iPhone:
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Вместе следим за самой ожидаемой презентацией Apple этого года.
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