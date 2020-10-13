«Власти нуждаются в радикализации протеста». Кто кого провоцирует на насилие

Власти пытаются убедить граждан в радикализации мирного протеста и угрожают применением боевого оружия. Почему важно сохранить процесс мирным и не поддаваться на провокации, разбирались Naviny.by.





МВД угрожает белорусам оружием

Милиция и внутренние войска при необходимости будут применять специальные средства и боевое оружие, заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, протестное движение постепенно затухает «как по территориям, так и по массовости». Однако протесты, «сместившиеся преимущественно в город Минск», стали «организованными и крайне радикальными».

«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — пригрозил Казакевич.

МВД заявляет о коктейлях Молотова и поджогах

Заявление Казакевича было распространено днем 12 октября, а уже на следующий день пресс-служба МВД отчиталась о ряде инцидентов, которые, надо думать, должны иллюстрировать ту самую радикализацию протестов.

Так, по сообщению пресс-службы МВД, в ночь на 13 октября на территорию Советского РУВД Минска бросили три коктейля Молотова . Один из них упал близи служебного автобуса. Огонь сбил огнетушителем выбежавший из здания РУВД сотрудник. Транспортному средству причинены незначительные косметические повреждения.

В доказательство «атаки» на РУВД пресс-служба МВД распространила фрагмент записи с камеры наблюдения.

Следственный комитет возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

Ранее Следственный комитет сообщил, что поздно вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате было разбито стекло. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство).

О похожем случае правоохранительные органы сообщали 8 октября. Около трех часов ночи неизвестные лица путем поджога повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту также возбуждено дело за хулиганство.

В ночь на 11 октября в одной из деревень Молодечненского района загорелся частный дом. Следователи подозревают поджог, заведено уголовное дело. Как сообщает СК, дом принадлежит родственнице сотрудника милиции. По информации некоторых телеграм-каналов, данный дом используется в качестве дачного командиром минского ОМОНа Дмитрием Балабой.

Совпавшее по времени заявление высокопоставленного сотрудника МВД о радикализации протестов и серия «атак» на силовиков дают повод задуматься, а совпадение ли это?

В частности, нападение на Советское РУВД уже назвали инсценировкой. В некоторых телеграм-каналах проанализировали видео и план местности и утверждают, что коктейль Молотова бросали не из-за забора РУВД, а с парковки непосредственно на территории управления, буквально в пяти метрах от автобуса, в который угодила бутылка.

Кроме того, на режимных объектах камеры наблюдения видят весь периметр, но в доказательство приведен фрагмент записи с одной камеры, на которой не видно самого главного — кто бросал.

Могут ли они начать стрелять в нас на поражение?

Угрозы применения боевого оружия — это только запугивание, считает правозащитник Гарри Погоняйло.

В комментарии для Naviny.by он подчеркнул, что стрелять боевыми патронами сотрудники силовых ведомств могут в исключительных случаях, когда существует реальная угроза жизни сотрудника органов защиты правопорядка или промедление в применении оружия создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия.

Огнестрельное оружие, подчеркнул Погоняйло, может применяться в исключительных случаях, чтобы предотвратить неадекватные действия какого-то человека, который угрожает здоровью, жизни других граждан, используя опасные предметы. При этом, сказал Погоняйло, стрелять сотрудники МВД должны так, чтобы избежать летального исхода — по ногам, например.

«Объективно в Беларуси во время массовых протестов не было ни одного случая вооруженного нападения на сотрудников силовых ведомств, здесь нет факторов, которые бы можно было расценить как реальную угрозу их жизни или здоровью. Здесь не царский режим, такие вещи, как стрельба в толпу боевым оружием на поражение, не допускаются в цивилизованном мире», — сказал Погоняйло.

В Беларуси более десяти законодательных актов регулируют ношение и использование служебного оружия.

Закон «Об органах внутренних дел» подробно описывает, когда милиционеру можно стрелять в человека. Там есть упоминание использования оружия против того, кто удерживает заложников, сам угрожает применением оружия, взрывчатых веществ. «Однако законного основания стрелять в мирных протестующих нет», — отметил Погоняйло.

Правда, в этом законе написано, что оружие может применяться «в иных случаях, определяемых президентом Республики Беларусь».

А мы хорошо знаем, что Александр Лукашенко сам демонстрировал намерение защищать свою власть с помощью боевого оружия.

«Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!», — говорил Лукашенко еще за два месяца до выборов.

А когда протестующие подошли вплотную к его рабочей резиденции, Лукашенко сам дважды брал в руки оружие и появлялся в публичном пространстве с автоматом. Как это расценить, как не готовность стрелять в собственный народ!

Наконец, нельзя забывать, что силовики уже не раз нажимали на курок своих винтовок, целясь в мирных участников протестных акций, и эта стрельба привела к жертвам.

Власть провоцирует людей

Теперь власть провоцирует людей на более радикальные шаги, чтобы оправдать примененное к ним насилие, отметил Гарри Погоняйло:

«Они незаконно применяет силу к задержанным, это вызывает реакцию мести за такие действия. И кто-то действительно может поджечь помещения, где размещаются правоохранители. Обратите внимание, что это месть, которая предполагает, что жертв не будет. Такие незаконные действия — это ответ на применение насилия в отношении тех, кто выходит на улицы в знак протеста. Однако в Беларуси нет партизанской войны на взаимное уничтожение».

Правозащитник подчеркнул, что такая ситуация является следствием «отсутствия возможностей для диалога, когда вместо него применяется исключительно сила»:

«В такой ситуации могут произойти радикальные случаи, радикализация противостояния. Вопросы надо решать в правовом поле. Если люди выходят, значит, они не довольны. Власти надо научиться идти навстречу народу, не стоит нарушать закон ради сохранения власти одного человека. Те, кто исполняет преступные приказы и применяет насилие против белорусского народа, должны понимать, что это приведет к радикализации. Сегодня протест мирный — завтра могут начаться кровавые стычки».

Власти нуждаются в радикализации протеста

Нельзя исключить провокацию со стороны силовиков, отметила в комментарии для Naviny.by психолог Лилия Ахремчик:

«Власти нуждаются в радикализации протеста. Заявления о том, что протест становится всё радикальнее, звучат от представителей силовиков и чиновников почти ежедневно. Складывается такое ощущение, что они ждут не дождутся, когда же наступит эскалация насилия со стороны протестующих».

По мнению психолога, выглядит неправдоподобно, когда десятки тысяч человек собираются на исключительно мирный протест, а затем свой гнев проявляют какими-то мелкими инцидентами:

«Когда гнев выходит наружу, то у него уже нет тормозов. В такой ситуации не бывает так, чтобы чуть-чуть разбили стекло или чуть-чуть бросили камень».

Заявления представителей власти о том, что среди протестующих созрела готовность к насилию, которое уже проявляется в нападении на госучреждения, преследуют несколько целей и направлены сразу на несколько социальных групп, считает Лилия Ахремчик.

Целевая аудитория — протестующие, задача — раскачать их, побудить к реальному проявлению насилия.

«Народ терпит, контейнирует агрессию, а людей избивают, мучают, насилуют. Терпеть и не отвечать очень тяжело. Расчет властей на то, что удерживающая агрессию масс крышка сорвется, — объясняет мотивы властей психолог. — Нам дают посыл — смотрите, уже проявляется агрессия со стороны протестующих, давайте подключайтесь».

Если такое случится и крышку действительно сорвет, то выиграют только силовики, уверена Лилия Ахремичик:

«Они знают, как вести себя в плоскости насилия, их в течение многих лет натаскивали бороться с экстремистскими группировками. Поэтому нельзя давать им возможность решить, что мирные люди являются экстремистами».

Ведь заявления о том, что народ проявляет агрессию — это и посыл силовикам, говорит Ахремчик: «Им промывают мозги, заверяя, что выходящие на улицу с протестами люди куплены, вокруг шпионы и агенты. А теперь они бросают коктейли Молотова, проявляют агрессию, которую надо остановить».

Наконец, информация о том, что протестующие проявляют силовые методы борьбы — это посыл сторонникам Лукашенко для укрепления их лояльности:

«Это во многом делается для ябатек, как и картинки на белорусском телевидении. Например, сюжет СТВ , в котором утверждалось, что протесты радикализуются и становятся более организованными. При этом картинка показывает, как протестующие перекрывают улицу — по факту нарушают ПДД. Это пропагандистский прием, так же будут использоваться коктейли Молотова, поджоги».

В последние дни у Лилии Ахремчик складывается впечатление, что это у силовиков, а не у протестующих увеличился градус агрессии.

«Жестокие избиения людей в последние дни провоцируют общество на ответные меры, это делается специально. Силовики будто говорят — давайте сразимся, а потом мы вас положим, и на этом всё закончится. Важно, чтобы мы удержались от насилия, надо продержаться, не дать вылиться злости. Не надо делать вид, что злости нет, не надо загонять гнев внутрь, не надо быть овцами, идущими на заклание. Но нельзя доводить до ситуации око за око, зуб за зуб. Это не приведет к результату, которого хотят белорусы», — заключила собеседница Naviny.by.