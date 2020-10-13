В треть жилфонда Минска подали отопление

В столице сегодня начали включать отопление в жилфонде, и за первый день подключили треть многоквартирных домов.





Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Он уточнил, что завтра планируется подключить к отоплению еще треть жилфонда. Во все жилые дома столицы намечено подать тепло до пятницы, 16 октября.

Работники ЖЭУ будут трудиться и в выходные, чтобы оперативнее выполнить наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание отопительных систем.

На наладку системы автоматического регулирования и развоздушивание отводится 10 дней.