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В треть жилфонда Минска подали отопление
Источник материала: Навiны
В столице сегодня начали включать отопление в жилфонде, и за первый день подключили треть многоквартирных домов.
Об этом корреспонденту агентства
Работники ЖЭУ будут трудиться и в выходные, чтобы оперативнее выполнить наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание отопительных систем.
На наладку системы автоматического регулирования и развоздушивание отводится 10 дней.
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В столице сегодня начали включать отопление в жилфонде, и за первый день подключили треть многоквартирных домов.
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