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В треть жилфонда Минска подали отопление

13.10.2020 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице сегодня начали включать отопление в жилфонде, и за первый день подключили треть многоквартирных домов.

В треть жилфонда Минска подали отопление

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Он уточнил, что завтра планируется подключить к отоплению еще треть жилфонда. Во все жилые дома столицы намечено подать тепло до пятницы, 16 октября.

Работники ЖЭУ будут трудиться и в выходные, чтобы оперативнее выполнить наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание отопительных систем.

На наладку системы автоматического регулирования и развоздушивание отводится 10 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице сегодня начали включать отопление в жилфонде, и за первый день подключили треть многоквартирных домов.
 
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