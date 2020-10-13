Apple показала iPhone 12

Источник материала: Onliner

Во время презентации Тим Кук анонсировал «новую эру» для iPhone. Это означает, что новые модели будут способны набрать в сетях 5G. Затем представители Apple рассказали о преимуществах американских сотовых сетей пятого поколения и наконец приступили к главному — рассказали об остальных нововведениях iPhone 12.

Внешне новинка действительно напоминает iPhone 5 с плоскими торцами. Смартфон оборудован 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 ppi и максимальной яркостью 1200 нит. Экран защищен ударопрочный стеклом Ceramic Shield, который обеспечивает экрану в четыре раза больше шансов остаться целым при падении из кармана.

По сравнению с iPhone 11 новинка на 11% тоньше и на 16% легче. Уменьшения габаритов удалось добиться благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея.

Процессор A14 Bionic в Apple назвали самым быстрым чипом из всех, что устанавливались в смартфоны. В компании отметили, что этом первый в мире мобильный процессор, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. A14 Bionic оснащен двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 4-ядерным графическим чипом. Все это добро производительнее любых до сих пор устанавливаемых в смартфоны процессоров.