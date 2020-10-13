Еще двух сотрудников PandaDoc освободили из СИЗО. Один остается там

Источник материала: Onliner

11 октября директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Его выпустили из СИЗО КГБ после визита Александра Лукашенко. В интервью телевидению он заявил, что IТ-страна построена. Сегодня стало известно об освобождении и других сотрудников компании. Но не всех.

«Изменили меру пресечения для главного бухгалтера Юлии Шардыко и HR-менеджера Владислава Михолапа, — уточнил Onliner адвокат компании. — Теперь это подписка о невыезде. В СИЗО остается замдиректора Виктор Кувшинов. Обвинение не снято — все та же ч. 4 статьи 209 УК РБ — «Мошенничество, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере». Мы по-прежнему настаиваем на освобождении всех сотрудников, после чего можно вести диалог».

Ранее Рабцевич в передаче «Главный эфир» на БТ заявил: «Мне кажется, что IТ-страна построена: есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас. Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться. Буду работать и развиваться — это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес из визита Лукашенко».