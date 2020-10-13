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Apple представила колонку HomePod mini

13.10.2020 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple начала свою презентацию с анонса колонки HomePod mini. Как и «взрослая» модель, новинка умеет анализировать окружение, чтобы подстроить звук. Процессор проводит опрос 180 раз в секунду, за это отвечает чип Apple S5. Устройства могут синхронизироваться и при этом располагаться в разных комнатах, а из пары девайсов можно устроить качественное стерео.

Колонка будет поддерживать различные популярные стриминговые сервисы, однако Apple по каким-то причинам не упомянула Spotify — только iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, Pandora и Amazon. Конечно, HomePod mini также поддерживает Apple Music и Apple Podcasts, никуда не исчез и голосовой помощник Siri.

Apple представила колонку HomePod mini

Для связи с iPhone используется чип U1: достаточно поднести мобильник к колонке, и они найдут друг друга.

В продажу HomePod mini поступят по цене в $100 уже 16 ноября. Оригинальная, напомним, в 2018-м стоила $350.

Apple представила колонку HomePod mini

Корпус новой HomePod накрыт бесшовной сеткой черного и белого цветов, на верхушке — небольшой дисплей, который визуализирует реакцию Siri и служит для управления громкостью. HomePod mini также является хабом для устройств умного дома с поддержкой HomeKit.

Само собой, Apple уделила немало времени рассказу о невероятном качестве звука.

Инновация в HomePod mini — функция Intercom, которая при наличии нескольких устройств HomePod позволяет использовать колонки как «рации». Кроме того, сообщения можно получать на подключенных iPhone, iPad и умных часах Apple.

Умная колонка Apple HomePod (серый космос)
3 отзыва
питание: от сети, Bluetooth, Wi-Fi, цвет черный
990 р.
1 предложение
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Компания Apple начала свою презентацию с анонса колонки HomePod mini. Как и «взрослая» модель, новинка умеет анализировать окружение, чтобы подстроить звук. Процессор...
 
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