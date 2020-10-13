Apple представила колонку HomePod mini

Источник материала: Onliner

Компания Apple начала свою презентацию с анонса колонки HomePod mini. Как и «взрослая» модель, новинка умеет анализировать окружение, чтобы подстроить звук. Процессор проводит опрос 180 раз в секунду, за это отвечает чип Apple S5. Устройства могут синхронизироваться и при этом располагаться в разных комнатах, а из пары девайсов можно устроить качественное стерео.

Колонка будет поддерживать различные популярные стриминговые сервисы, однако Apple по каким-то причинам не упомянула Spotify — только iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, Pandora и Amazon. Конечно, HomePod mini также поддерживает Apple Music и Apple Podcasts, никуда не исчез и голосовой помощник Siri.





Для связи с iPhone используется чип U1: достаточно поднести мобильник к колонке, и они найдут друг друга.

В продажу HomePod mini поступят по цене в $100 уже 16 ноября. Оригинальная, напомним, в 2018-м стоила $350.





Корпус новой HomePod накрыт бесшовной сеткой черного и белого цветов, на верхушке — небольшой дисплей, который визуализирует реакцию Siri и служит для управления громкостью. HomePod mini также является хабом для устройств умного дома с поддержкой HomeKit.

Само собой, Apple уделила немало времени рассказу о невероятном качестве звука.

Инновация в HomePod mini — функция Intercom, которая при наличии нескольких устройств HomePod позволяет использовать колонки как «рации». Кроме того, сообщения можно получать на подключенных iPhone, iPad и умных часах Apple.