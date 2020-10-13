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Отец Ильи Салея о встрече сына с Лукашенко: “Ультимативной формы не было”
Источник материала: Партизан
10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключёнными. По официальной версии, Лукашенко предложил собеседникам поговорить о конституционной реформе. По мнению Ильи Салея, встреча проходила в формате обсуждения, никаких ультиматумов не звучало.
Об этом Еврорадио
— Насколько я понял, ультимативной формы не было. Это была беседа. Илья сказал, что есть договорённость, что подробности этой встречи они оставляют в тайне между собой и никто эти подробности разглашать не будет, — рассказывает Василий Салей. — Впечатления Ильи от встречи — это не были переговоры, это было обсуждение, каждый имел возможность высказаться. О чём он высказывался и что говорил — сохранил в тайне.
Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея задержали 9 сентября. Его обвинили по статье 361 УК “Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, её суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности”. Он находится в СИЗО №1 на Володарского. По словам отца, Илья — один из самых молодых в камере.
— Стандартные условия пребывания на Володарского. Камера довольно большая, даже есть ещё свободные места. Отношения с сокамерниками установились нормальные, какого-либо давления со стороны администрации или сокамерников он не ощущает. Отношение со стороны администрации подчёркнуто уважительное. Говорит, что он один из самых младших в камере, но с ним общаются исключительно на вы.
Конечно, это не дом отдыха. Единственная проблема — скучно, нечего делать. Спасают письма. Читает письма, читает книги, старается отвечать на максимальное количество писем, которые получает.
На встрече с Лукашенко, кроме Ильи Салея, присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, адвокат Максим Знак, политолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, член Координационного совета Лилия Власова, координатор штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
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10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключёнными. По официальной версии, Лукашенко предложил собеседникам поговорить о...
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