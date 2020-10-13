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Отец Ильи Салея о встрече сына с Лукашенко: “Ультимативной формы не было”

13.10.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключёнными. По официальной версии, Лукашенко предложил собеседникам поговорить о конституционной реформе. По мнению Ильи Салея, встреча проходила в формате обсуждения, никаких ультиматумов не звучало.

Отец Ильи Салея о встрече сына с Лукашенко: “Ультимативной формы не было”
Об этом Еврорадио рассказал его отец и адвокат Василий Салей.

— Насколько я понял, ультимативной формы не было. Это была беседа. Илья сказал, что есть договорённость, что подробности этой встречи они оставляют в тайне между собой и никто эти подробности разглашать не будет, — рассказывает Василий Салей. — Впечатления Ильи от встречи — это не были переговоры, это было обсуждение, каждый имел возможность высказаться. О чём он высказывался и что говорил — сохранил в тайне.

Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея задержали 9 сентября. Его обвинили по статье 361 УК “Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, её суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности”. Он находится в СИЗО №1 на Володарского. По словам отца, Илья — один из самых молодых в камере.


— Стандартные условия пребывания на Володарского. Камера довольно большая, даже есть ещё свободные места. Отношения с сокамерниками установились нормальные, какого-либо давления со стороны администрации или сокамерников он не ощущает. Отношение со стороны администрации подчёркнуто уважительное. Говорит, что он один из самых младших в камере, но с ним общаются исключительно на вы.

Конечно, это не дом отдыха. Единственная проблема — скучно, нечего делать. Спасают письма. Читает письма, читает книги, старается отвечать на максимальное количество писем, которые получает.

На встрече с Лукашенко, кроме Ильи Салея, присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, адвокат Максим Знак, политолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, член Координационного совета Лилия Власова, координатор штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Последним двум изменили меру пресечения на следующий день — теперь они под домашним арестом.
 
 
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10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключёнными. По официальной версии, Лукашенко предложил собеседникам поговорить о...
 
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