Отец Ильи Салея о встрече сына с Лукашенко: “Ультимативной формы не было”

рассказал его отец и адвокат Василий Салей. Об этом Еврорадиоего отец и адвокат Василий Салей.





— Насколько я понял, ультимативной формы не было. Это была беседа. Илья сказал, что есть договорённость, что подробности этой встречи они оставляют в тайне между собой и никто эти подробности разглашать не будет, — рассказывает Василий Салей. — Впечатления Ильи от встречи — это не были переговоры, это было обсуждение, каждый имел возможность высказаться. О чём он высказывался и что говорил — сохранил в тайне.





Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея задержали 9 сентября. Его обвинили по статье 361 УК “Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, её суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности”. Он находится в СИЗО №1 на Володарского. По словам отца, Илья — один из самых молодых в камере.









— Стандартные условия пребывания на Володарского. Камера довольно большая, даже есть ещё свободные места. Отношения с сокамерниками установились нормальные, какого-либо давления со стороны администрации или сокамерников он не ощущает. Отношение со стороны администрации подчёркнуто уважительное. Говорит, что он один из самых младших в камере, но с ним общаются исключительно на вы.





Конечно, это не дом отдыха. Единственная проблема — скучно, нечего делать. Спасают письма. Читает письма, читает книги, старается отвечать на максимальное количество писем, которые получает.



