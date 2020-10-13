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Домой! Освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc. Под стражей остается один сотрудник

13.10.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 октября изменена мера пресечения двум фигурантам дела PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап сегодня вернутся домой.

Домой! Освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc. Под стражей остается один сотрудник
Юлия Шардыко (справа) Фото: из личного архива
 Ранее, напомним, на свободу вышел директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, он был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщилиTUT.BY адвокаты. Под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209 УК), хотя изначально речь шла об уголовном деле по факту хищения из бюджета 107 тысяч рублей (ч. 4 ст. 210 УК). Фигуранты вину не признали.

По мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.

13 октября изменена мера пресечения на подписку о невыезде главному бухгалтеру компании Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу. Как сообщают адвокаты, в ближайшее время они будут дома.


Владислав Михолап. Фото: из личного архива

Первым на свободу вышел директор минского офиса Дмитрий Рабцевич, это произошло 11 октября, на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, на той встрече был и Дмитрий. После освобождения в эфире БТ он заявил, что намерен дальше «работать и развиваться».


Дмитрий Рабцевич Фото: из личного архива

Рабцевич также сказал, что продолжит заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе». Незадолго до задержания у Дмитрия родился сын.


Виктор Кувшинов с семьей Фото: Александра Дикан / Instagram

Пока под стражей остается сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Однако адвокаты заявляют, что делают все возможное, чтобы ему также изменили меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, после встречи с Лукашенко в СИЗО на свободу также вышел член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, который в эфире государственных телеканалов заявил, что намерен заняться предложением по изменению Конституции. Однако Виктор Бабарико через своих адвокатов смог передать, что Воскресенский не был членом штаба, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, не вел с Бабарико личных разговоров, поэтому «Воскресенский — неуполномоченное лицо».
 
 
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13 октября изменена мера пресечения двум фигурантам дела PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап сегодня вернутся домой.
 
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