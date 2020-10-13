Второй хлеб: Лукашенко оценил самые урожайные поля картофеля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко увидел самые урожайные поля картофеля в Беларуси. Он посетил с рабочей поездкой Витебскую область. В пример аграриям президент поставил Толочинский консервный завод. У предприятия есть свои пахотные земли. Там освоили современные технологии выращивания, переработки и хранения картофеля. О результатах и планах сельхозотрасли – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Урожайность на этих полях – 500 центнеров с гектара. Это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Хотя северная Витебская область считается зоной рискованного земледелия. Здесь используют лучшие сорта, разработанные белорусскими учеными, и соблюдают технологии.

«Пусть приезжают и делают то, что он делает. И проблем у нас тогда в сельском хозяйстве вообще не будет. Уже ведь достаточно таких хозяйств. Когда-то их было 60, а сейчас же у нас сотни хороших хозяйств. Надо копировать, повторять и делать. Другого не дано», – заявил Александр Лукашенко.

Уборка картофеля в Беларуси практически завершена. Ожидается, что получат больше шести миллионов тонн. Основной урожай собирают на личных подворьях, затем сдают на переработку. Лукашенко говорит, что год был сложный, но урожай радует по зерну и по овощам. Аграрии не подвели.



«Если бы и у нас в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то они походят по Минску, деньги какие-то получат, а кушать-то хотят», – указал белорусский лидер.

«Это не такие люди, это люди от земли, они работают. Даже если бы поругаться с ними хотел, не смог бы. Терпеливые они», – сказал директор предприятия.

Толочинский консервный завод выращивает овощи, фрукты, ягоды. Производит картофельный крахмал, соки. Хотят строить еще одно овощехранилище, и запустить завод по производству картофеля фри. Готовые овощи в вакуумной упаковке тоже востребованы. Особенно в Европе. Производители просят у президента льготы, как в свободных экономических зонах.

«У тех, у кого более 50% экспорта, у меня более 80%, были те же самые льготы, как и в СЭЗе. Налог на прибыль, на землю, на недвижимость, вернее, отсутствие этих налогов даст мне возможность конкурировать на рынке. Как бы ни было, но мы продаем в большинство стран мира, в том числе во Францию и в Монголию», – сказал директор экспериментального завода Национальной академии наук Беларуси Александр Близнюк.

Консервный завод в Толочине входит в состав научно-практического центра Академии наук. Пользуясь случаем, ученые представили и новинки. Если белорусский виноград уже не удивляет – в местных широтах вызревают десятки сортов, то белорусские грецкие орехи пока экзотика.

Эксперты отмечают, что в последнее время белорусы все чаще приобретают готовую сельхозпродукцию, а не выращивают или разводят на своих подворьях. Особенно это касается молока и мяса.