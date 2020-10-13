Музыканты выступили на закрытом концерте в поддержку независимых СМИ. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 12 октября, в Минске прошел закрытый концерт в поддержку независимых СМИ. На мероприятии, которое прошло в GastroDvor, выступили J: mors, Полина Республика, INTELLIGENCY, Павел Аракелян, Nizkiz. Атмосфера на концерте была просто невероятной, и нам очень хотелось поделиться ею с вами. Смотрите, как все было.

И еще немного фото с мероприятия.











































