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Третью представительницу фем-группы Координационного совета арестовали
Источник материала: Навiны
Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения «Маршируй, детка» Светлана Гатальская арестована на 15 суток, сообщила пресс-служба КС.
12 октября на такой же срок по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии были арестованы соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.
Координационный совет призвал к немедленному прекращению давления на координаторов фем-группы и всех, кто борется за свои права исключительно законными методами.
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Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения «Маршируй, детка»...
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