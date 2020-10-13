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Третью представительницу фем-группы Координационного совета арестовали

13.10.2020 21:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения «Маршируй, детка» Светлана Гатальская арестована на 15 суток, сообщила пресс-служба КС.

Третью представительницу фем-группы Координационного совета арестовали
Фото: 34mag.net

12 октября на такой же срок по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии были арестованы соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.

Координационный совет призвал к немедленному прекращению давления на координаторов фем-группы и всех, кто борется за свои права исключительно законными методами.

 
 
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Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения «Маршируй, детка»...
 
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