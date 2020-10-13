«Информация непроверенная». ГУВД прокомментировал избиение силовиками продавца цветов

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали инцидент, произошедший в Первомайском РУВД, откуда задержанного Максима Хорошина доставили в больницу.



Максим Хорошин. Кадр из видео «Радыё Свабода»

«В интернете размещено видео, на котором гражданина помещают в машину скорой помощи. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация не проверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений», — говорится в комментарии, который предоставило TUT.by ГУВД Мингорисполкома.

Максим Хорошин был задержан утром во вторник, 13 октября. Как сообщили его близкие и адвокат, при задержании применялась физическая сила, а в Первомайском РУВД, куда был доставлен мужчина, его избили, так что пришлось вызывать медиков. Он участвовал в акциях протеста и раздавал цветы участникам цепей солидарности.