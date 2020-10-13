Хроника 13 октября: Тихановская объявила ультиматум, студенты продолжают протесты, Помпео обратился к властям по поводу Кондрусевича (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко рассказал подробности о реакции на встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. По словам адвоката Марии Колесниковой, ей также предлагали присутствовать на встрече, но она отказалась.

— К Марии Колесниковой тоже приезжали с предложением поучаствовать в этой беседе, — отметил Пыльченко. — Оказывается, в пятницу к ней приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и они общались на эти темы, мол, не хотите ли вы пообщаться. Мария креативная девушка, видно, их немножко напугала. Она сказала: «Ну что сейчас общаться? Полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, а сейчас мы все в тюрьме или выдворены из страны. Поэтому о чем сейчас общаться?» Более того, она сказала, мол, вы ж не представились. «Хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток, и я не знала, где я нахожусь. Вот представьтесь, чтобы я не боялась с вами ехать. Сейчас в Жодино спокойнее и надежнее, чем ездить с незнакомыми людьми». Вот так она рассказала об этой встрече.

Также в прямом эфире Александр Пыльченко рассказал о том, как Виктор Бабарико отреагировал на встречу Лукашенко в СИЗО.

— Для них это было неожиданно. Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное. Это, естественно, было неожиданно, — рассказал Пыльченко. — Вы знаете состав, он достаточно широкий был, в том числе присутствовал и Виктор Бабарико. Беседа длилась где-то четыре с половиной часа. В принципе, было сказано, что участники встречи не хотели бы обсуждать детали беседы и предавать подробности огласке. Но в то же время можно сказать, что ничего сверхъестественного не обсуждалось. Никаких конспирологических версий строить не надо. Обсуждалась жизнь Беларуси, как с точки зрения лиц, которые находятся под стражей, ее сделать лучше и исправить ситуацию. Были, видно, разные мнения. Таким образом происходила беседа.

— Насколько можно считать это началом диалога и выстраивания общегражданского форума, чтобы обсуждать, куда двигаться дальше? — уточнили у адвоката ведущие.

— На следующий день отпустили двух людей из СИЗО. Один из них Юрий Воскресенский. Он уже давал большое интервью. Назвал происходящее большим конструктивом, сказал, что «по итогам встречи мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции». Конечно, нельзя исключать, что кто-то ему такое поручение дал. Я уточнял у Бабарико именно этот момент специально. Как он мне пояснил, на настоящий момент нет никого, кто был бы уполномочен говорить от имени участников встречи этого «овального стола», которые находятся в СИЗО. Воскресенскому никто таких полномочий не делегировал. Тем более это чудно выглядит. Кто такой Воскресенский? Профессор права? У него даже юридического образования нет. Он писать Конституцию будет Беларуси или что? Безусловно, человек рад, что вышел на свободу.

— То есть по итогам этой встречи не выработано модели, что и кто будет делать? То есть это была общая встреча?

— По итогам встречи получается следующая ситуация. Стороны говорили, общались много. И безусловно, чтобы приходить к какому-то диалогу или вести о нем речь, необходимо сделать какие-то первоначальные шаги, так как диалог предполагает общение. Что такое шаги? Естественно, их должны сделать не заключенные, которые шаги свои измеряют либо по камере, либо во внутреннем дворике. Их должна сделать другая сторона. Можно предположить, что эти шаги заключаются в выходе на свободу людей, изменении меры пресечения хотя бы. Ну вот двоим лицам изменили меру пресечения. Этот товарищ, который представляет себя как от штаба, хотя, в принципе, он только подписи собирал, насколько я выяснял у Колесниковой. Бабарико знает, что такой человек есть, но видел его, наверное, два раза. То есть его роли в штабе или Координационном совете нет. И заявлять что-то от своего имени неправильно с точки зрения лиц, которые остаются задержанными. Видно, сторона, которая участвовала в переговорах, ожидает эти шаги. Можно так сказать. После чего должны быть следующие шаги.

Что касается позиций, то здесь, по словам адвоката, все по-прежнему. После встречи с Александром Лвукашенко ничего не изменилось.

— Если говорить о позициях, то позиции людей, которые участвовали в выборах и сейчас находятся в СИЗО, не изменились. Они остались такими же, — рассказал Onliner Александр Пыльченко. — Конечно, они обсуждали какие-то вопросы, коль так долго было все это. Но принципиальные позиции они не меняли.

Госсекретарь США Помпео призвал белорусские власти впустить архиепископа Кондрусевича

Belarusian authorities continue to deny Archbishop Kondrusiewicz's re-entry on the false premise that faith leaders should not publicly challenge injustices. This is an affront to religious freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

«Уже более 40 дней архиепископ Кондрусевич живет в изгнании, вдали от своего дома и паствы. Белорусские власти мешают возвращению архиепископа, ложно полагая, что духовные лидеры не могут публично оспаривать несправедливость. Это посягательство на свободу вероисповедания», — написал Помпео.

Елена Левченко продолжит отбывать свои 15 суток

Сегодня Минский городской суд рассматривал апелляционную жалобу по административному делу известной баскетболистки Елены Левченко. Напомним, 30 августа ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Сейчас Елена Левченко находится в Жодино. На свободу она должна выйти утром 15 октября.

«Голос» запустил новый проект против поправок в конституцию

Платформа «Голос» заявила о запуске нового инструмента, который позволит белорусскому гражданскому обществу выразить свое отношение к конституционной реформе, инициированной властями. По мнению разработчиков, законные основания проводить реформы сегодня остались только у гражданского общества.

«В действиях властей нет прозрачности. Существуют серьезные риски, что переписанная Конституция нанесет вред белорусскому народу и поставит под угрозу суверенитет страны. Власть сейчас готова на все, чтобы удержаться. Чтобы ей этого не удалось и реальные голоса людей были услышаны сквозь все помехи, мы выпустили новый проект „Голоса“», — говорится в заявлении платформы.

Проект состоит из двух блоков:

1. Голосование против поспешного внесения поправок в Конституцию (сначала новые выборы — потом новая Конституция).

2. Опрос об основных принципах народной Конституции Беларуси.

После голосования (до 18 октября) «Голос» обещает общереспубликанскую рассылку «писем несогласия» депутатам.

«Это и есть прямая демократия», — уверены разработчики.

Студенты продолжают протесты

Сегодня возле МГЛУ задержали человека, который шел в сторону метро, сообщает Telegram-канал «МГЛУ за Свободу». Позже выяснилось, задержанный является жителем соседнего двора, а не студентом. Также известно, что мужчина шел на работу.





Студенты иняза вновь захотели подойти к ректорату, но, как и вчера, вход на этаж был закрыт. Студенты и преподаватели решили выйти на крыльцо. Туда же вышла и администрация университета, приглашая всех желающих записаться на личный прием и обсудить волнующие вопросы, говорится в сообщении паблика «Студэнцкая думка».

Несколько факультетов БГУ сегодня вышли на акции солидарности. По информации Telegram-канала «Отчислено», они прошли на юрфаке, ФМО, ФФСН и журфаке, а также на историческом факультете университета.

С песнями в поддержку пенсионеров вышли и студенты-биологи Белгосуниверситета.





Студенты БНТУ устроили марш недалеко от корпусов своего университета, в БГЭУ прошли сидячие акции.

Правозащитники обратились к главе МВД из-за применения патронов и газа на марше пенсионеров

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси выступил с заявлением министру внутренних дел Юрию Караеву по поводу применения светошумовых патронов и газа в отношении участников мирного собрания пенсионеров 12 октября.

«Сотрудники органов внутренних дел прекрасно понимали, что у значительной части людей пожилого возраста есть болезни сердечно-сосудистой системы, в связи с чем сильный стресс (например, реакция на взорвавшийся рядом светошумовой патрон) или реакция на слезоточивый газ в связи с нехваткой кислорода и жжения глаз может повлечь резкое повышение артериального давления, инфаркт, другие последствия для здоровья, в том числе необратимые», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома объяснила использование спецсредств на митинге агрессией в адрес силовиков, но правозащитники уверены: агрессия была практически невозможной. Такие выводы были сделаны после размещенных в соцсетях видео.

«Люди приближались к сотрудникам милиции и служебному транспорту только потому, что ранее были произведены произвольные задержания. В ответ им без предупреждения распылили газ в лицо. Уже после того, как люди отошли так, что можно было отъехать, были произведены выстрелы. (...). На данный момент нет никаких доказательств того, что люди пожилого возраста были вооружены, могли применить насилие, тем более такое, с которым сотрудник органов внутренних дел не справится без специальных средств», — говорится в обращении.

Правозащитники ссылаются на ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которой гарантируется право на свободное выражение своего мнения. Комитет требует незамедлительно прекратить насилие в отношении участников мирных собраний, а также проверить факты необоснованного применения спецсредств и подвергания риску жизни и здоровья участников мирных собраний в пожилом возрасте.

Светлана Тихановская объявила народный ультиматум

«...Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима. Они спрашивают нас во время ударов: „Вы хотели перемен?“ Они говорят нам: „Вот вам перемены“.

Мы ответим: это — не перемены. Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Если вы не сделаете этого — значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием — возможно, впервые с их страшного военного детства.

Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог...»

Тихановская выдвинула три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Вечером 13 октября стало известно, что Тихановская связалась с лидерами стачкомов в Беларуси, присутствовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова. Лидеры стачкомов поделились мнениями, каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса. Сотрудники заводов пояснили, что главная поддержка, которая им необходима, – это поддержка беларусского народа, чувство взаимовыручки и взаимопомощи людей.

Сергей Дылевский уехал в Варшаву

Последний член президиума Координационного совета, находящийся на свободе в Беларуси, покинул страну после увольнения с МТЗ.

«Добрый день, коллеги! Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», — сообщил пресс-секретарь КС Антон Родненков.