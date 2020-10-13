"Текущая ситуация в Беларуси не может устраивать никого из тех, кто находится на стороне Лукашенко. Он не может дать так необходимую элитам стабильность и контроль над ситуацией, и поэтому больше не может опираться на верхушку внутри страны, как это делал раньше", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.





"Работа автократа - делиться со всеми общественной поддержкой, а когда 80% населения ежедневно выходят на улицы, получают дубинками, а потом снова выходят на улицы, то у Лукашенко остается лишь насилие ради насилия. Он показал, что не умеет тормозить и останавливаться, но не показал тот необходимый результат. Опора Лукашенко понимает, что он - их главная проблема, что совсем скоро они потеряют все, во что долгие годы выводили коррупционные доходы: не смогут встретиться с парижской квартирой, не смогут сделать операцию в немецкой клинике.













Многие понимают, что политический режим уже трансформировался, а выбор остается между неопределенностью и репрессивной изолированной автократией, полностью зависимой от восточного соседа. Лукашенко постоянно пытается убедить всех, что он может не только дубинками махать, но и способен обмануть политических оппонентов, расколоть их на враждующие лагеря, но на следующий день все повторяется, и бить дубинками приходится уже пенсионеров, электоральную опору режима в прошлом.





Протест пенсионеров - это окончательный сигнал: как прежде уже не будет".



