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Максим Кац: "Протест пенсионеров - это окончательный сигнал: как прежде уже не будет"

13.10.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуацию анализирует в своем Telegram-канале.

Максим Кац: "Протест пенсионеров - это окончательный сигнал: как прежде уже не будет"
фото из соцсети
"Текущая ситуация в Беларуси не может устраивать никого из тех, кто находится на стороне Лукашенко. Он не может дать так необходимую элитам стабильность и контроль над ситуацией, и поэтому больше не может опираться на верхушку внутри страны, как это делал раньше", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Работа автократа - делиться со всеми общественной поддержкой, а когда 80% населения ежедневно выходят на улицы, получают дубинками, а потом снова выходят на улицы, то у Лукашенко остается лишь насилие ради насилия. Он показал, что не умеет тормозить и останавливаться, но не показал тот необходимый результат. Опора Лукашенко понимает, что он - их главная проблема, что совсем скоро они потеряют все, во что долгие годы выводили коррупционные доходы: не смогут встретиться с парижской квартирой, не смогут сделать операцию в немецкой клинике.



Многие понимают, что политический режим уже трансформировался, а выбор остается между неопределенностью и репрессивной изолированной автократией, полностью зависимой от восточного соседа. Лукашенко постоянно пытается убедить всех, что он может не только дубинками махать, но и способен обмануть политических оппонентов, расколоть их на враждующие лагеря, но на следующий день все повторяется, и бить дубинками приходится уже пенсионеров, электоральную опору режима в прошлом. 

Протест пенсионеров - это окончательный сигнал: как прежде уже не будет".
 
 
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