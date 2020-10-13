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Самогон из картошки - да! Но батарейка? Запустили шутер Doom на калькуляторе с батарейкой из картофеля

13.10.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский видеоблогер под ником Equalo смог запустить шутер Doom на калькуляторе, в котором вместо батареек источником питания служили картофелины. Видеоролик, посвященный этому проекту, был опубликован на YouTube.

Equalo / youtube.com

Как поясняет N+1, картофель содержит целый набор кислот, включая лимонную, яблочную и фосфорную, что позволяет использовать его в качестве источника энергии. Так, воткнув цинковый гвоздь и медную монету в картофелину, Equalo получил напряжение около 0,9 вольт и силу тока один миллиампер.

Чтобы запустить микрокалькулятор Raspberry Pi Zero, на который экспериментатор предварительно портировал Doom, ему было необходимо добиться напряжения в 4,5 вольт и силы тока в 100-120 миллиампер. Для этого энтузиаст объединил в одну батарею свыше 750 кусков картофеля, но даже этого количества картошки оказалось недостаточно. В результате блогеру пришлось использовать калькулятор Ti-84 Graphing Calculator, который требовал для работы всего 30 миллиампер. Это устройство блогер не смог подключить к телевизору, как планировал, поэтому играть ему пришлось на встроенном монохромном дисплее.


Напомним, это далеко не первый случай, когда энтузиасты запускают старые игры на различных устройствах. Например, в июне 2015 года видеоблогер по имени Дэйв Беннетт запустил игру Half-Life на смарт-часах, работающих под управлением Android Wear, а в 2014 году 16-летний программист Корбин Дэвенпорт портировал на часы Samsung Gear Live операционную систему Windows 95, шутер Doom и инди-игру Minecraft. В начале сентября 2020 года американский инженер и техноблогер, пишущий в Twitter под ником Foone смог запустить Doom на электронном тесте на беременность.

В январе 2016 года создатель шутера Doom Джон Ромеро выпустил новый уровень для первой части Doom, получивший название Tech Gone Bad. Он представляет собой альтернативный конец игры - на этом уровне игрок попадает в закрытые помещения, а часть действия происходит на открытом воздухе. В сентябре 2018 года игроку под ником Zero Master удалось раскрыть последний секрет шутера Doom II (вторая часть игры) - он смог попасть на секретный уровень, выяснив, что для активации соответствующего телепорта игрока в него должен толкнуть монстр.
 
 
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Американский видеоблогер под ником Equalo смог запустить шутер Doom на калькуляторе, в котором вместо батареек источником питания служили картофелины. Видеоролик,...
 
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