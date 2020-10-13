Александр Лукашенко улетел на своем вертолете 13 октября в Толочинский район, где решил посетить консервный завод и выехать в поле для общения с комбайнерами.

«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5–6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — рассказал о жизни обычного протестующего Александр Лукашенко.





Услышав о такой жизни минчан рабочие консервного завода широко заулыбались чему-то.





После общения с сельскими работниками он посмотрел, как хранят картошку. «Хранилище — это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать», — рассказал Александр Лукашенко, как должны планировать свою работу труженики Толочинского консервного завода.





Те намекнули, что хотят построить еще одно картофелехранилище, и Александр Лукашенко пообещал поддержку, сообщает пресс-служба президента.