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Видео, как Лукашенко просветил сельчан, рассказал о протестах: "Мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят"
Источник материала: Партизан
Лукашенко улетел в деревню и рассказал комбайнерам, что делают протестующие в Минске после маршей
Александр Лукашенко улетел на своем вертолете 13 октября в Толочинский район, где решил посетить консервный завод и выехать в поле для общения с комбайнерами.
«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5–6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — рассказал о жизни обычного протестующего Александр Лукашенко.
Услышав о такой жизни минчан рабочие консервного завода широко заулыбались чему-то.
После общения с сельскими работниками он посмотрел, как хранят картошку. «Хранилище — это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать», — рассказал Александр Лукашенко, как должны планировать свою работу труженики Толочинского консервного завода.
Те намекнули, что хотят построить еще одно картофелехранилище, и Александр Лукашенко пообещал поддержку, сообщает пресс-служба президента.
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Видео, как Лукашенко просветил сельчан, рассказал о протестах: "Мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят"
Лукашенко улетел в деревню и рассказал комбайнерам, что делают протестующие в Минске после маршей
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