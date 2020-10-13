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В соцсетях просят подписаться на YouTube-канал актеров Купаловского, которые уволились. Зачем?
Источник материала: Tut.by
В социальных сетях призывают массово подписаться на
Из-за политических событий в конце лета большая часть сотрудников Купаловского театра уволилась — в знак солидарности с белорусами. После этого артисты создали независимый YouTube-канал «Купаловцы», где планируют транслировать спектакли. Вчера, например, состоялась премьера
А сегодня вечером в соцсетях появился такой пост (за несколько часов он разлетелся по десяткам чатов):
— Давайце дапаможам купалаўцам!
Отметим, что для того, чтобы на YouTube-канале появилась опция «Спонсорства»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальных сетях призывают массово подписаться на альтернативный YouTube-канал актеров Купаловского театра, где вчера прошла онлайн-премьера спектакля «Тутэйшыя»....
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