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В соцсетях просят подписаться на YouTube-канал актеров Купаловского, которые уволились. Зачем?

13.10.2020 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В социальных сетях призывают массово подписаться на альтернативный YouTube-канал актеров Купаловского театра, где вчера прошла онлайн-премьера спектакля «Тутэйшыя». По мнению инициаторов сетевого флешмоба, так артисты смогут монетизировать онлайн-постановки и тем самым зарабатывать на жизнь после увольнения.


Сцена из спектакля «Тутэйшыя». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из-за политических событий в конце лета большая часть сотрудников Купаловского театра уволилась — в знак солидарности с белорусами. После этого артисты создали независимый YouTube-канал «Купаловцы», где планируют транслировать спектакли. Вчера, например, состоялась премьера «Тутэйшых» по пьесе Янки Купалы. За сутки ее посмотрели более 60 тысяч пользователей.

А сегодня вечером в соцсетях появился такой пост (за несколько часов он разлетелся по десяткам чатов):

— Давайце дапаможам купалаўцам! Гэта канал тэатра. Тут учора адбылася анлайн-прэм'ера новай версіі легендарных «Тутэйшых». Калі канал набярэ больш за 100 000 падпісчыкаў, купалаўцы змогуць збіраць грошы за паказы, што забяспечыць іх сродкамі для існавання.

Отметим, что для того, чтобы на YouTube-канале появилась опция «Спонсорства», достаточно 30 тысяч подписчиков. У канала «Купаловцы» на момент выхода материала их уже более 50 тысяч — за сегодняшний вечер их количество увеличилось на пару десятков тысяч.

 
 
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В социальных сетях призывают массово подписаться на альтернативный YouTube-канал актеров Купаловского театра, где вчера прошла онлайн-премьера спектакля «Тутэйшыя»....
 
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