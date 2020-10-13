Суд в Бресте отправил на доработку административное дело анестезиолога-реаниматолога Тимура Лозко

Материалы административного дела (по ч. 1 ст. 23.34 КоАП) анестезиолога-реаниматолога Брестской областной клинической больницы Тимура Лозко отправлены на доработку.

Источник: t.me/khliabets

Как сообщила БелаПАН его супруга Ольга Лозко, такое решение принято 13 октября судом Ленинского района Бреста.

«Нас с мужем задержали 11 октября около 16.00, когда мы просто шли по мосту на бульваре Шевченко. Сотрудники ОМОНа, не отвечая на наши вопросы о причине задержания, посадили нас в бусик и потребовали отключить телефоны. Никакой акции рядом с нами не было, — сказала Лозко. — В этом бусике нас сначала повозили по городу, потом пересадили в автозак и доставили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Там на нас с мужем составили протоколы задержания за участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Ольгу Лозко освободили из ИВС днем 12 октября. Ее мужа до суда оставили под стражей.

«Сегодня судья, приняв решение отправить материалы на доработку, освободил моего мужа. Но его снова задержали и увезли в ИВС. Ни я, ни мой муж не участвовали ни в каких несанкционированных акциях. После такого беспредела страшно выходить из дома», — заявила Лозко.

Она отметила, что около 18.50 ей позвонил муж и сообщил, что его отпустили из ИВС.

Сегодня в Бресте на улице Московской группа медиков вышла на акцию в поддержку Тимура Лозко.

«К сожалению, милиция продолжает практику произвольных задержаний. И самое ужасное, что никто от этого не застрахован, даже врачи», — прокомментировал ситуацию правозащитник Роман Кисляк.